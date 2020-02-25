Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,90 azalışla 325,90 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.167,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,90 düşüşle 325,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 325,90
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.167,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 301,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.018,00
  • Yarım Ziynet 1.059,00
  • Çeyrek Ziynet 530,00

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