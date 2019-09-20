Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 277,00 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 277,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.845,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.803,00
  • Yarım Ziynet 901,00
  • Çeyrek Ziynet 451,00

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı
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