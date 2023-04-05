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Ekonomi

Karadeniz gazında kritik işlem tamamlandı: 20 Nisan'da karaya çıkartılacak

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak Karadeniz gazında kritik eşik aşıldı. Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işlemi tamamlandı. Müthiş gelişmeyi duyuran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazının karaya çıkartılacağı tarihi ise 20 Nisan olarak açıkladı.

19:24 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı.

Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi tamamlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.



#Karadeniz gazı
#TPAO
#Sakarya Gaz Sahası
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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