Karton ambalaj sektörü küresel pazara göz dikti

Dünyada yaklaşık 330 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan kağıt karton ambalaj sektörü, 2024 yılına kadar küresel ambalaj pazarındaki payını yüzde 35’e çıkararak 365 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Türk kağıt karton ambalaj sektörünün, global pazardaki payını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Karton Ambalaj Sanayicileri (KASAD) Başkanı Alican Duran, 2022’de Avrupa’da yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimle birlikte ihracat pazarında biraz daha öne çıktıklarını belirtti. Ürün değerinin geçtiğimiz yıl yüzde 10 artışla 3,72 dolara geldiğinin altını çizen Duran, “Küresel pazardaki olası krizleri en az hasarla atlatmak için dikkatli adımlar atarak, 2023’te tüm pazarlarımızda istikrarı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karton ambalaj sektörünün 2022 yılında ihracatını yüzde 38 artışla 250 milyon dolara çıkardığını vurgulayan Alican Duran, bu yıl geliştirdikleri Ur-Ge projesi kapsamında 20 üretici firma ile ABD pazarına açılacaklarının bilgisini verdi. Bu pazarda 5 yıl içerisinde de 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Duran, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile geliştirilen pozitif ilişkiler sektörümüze olumlu yansıyor. Bu ülkelerden gelen yoğun talepler var” diye konuştu. Duran ayrıca, 2022 yılında kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün yüzde 33 artış kaydederek 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kağıt karton ambalaj ihracatının ise yüzde 14,3 artarak 1,2 milyar dolar seviyelerine ulaştığı bilgisini verdi.