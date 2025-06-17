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Kayıt dışıyla e-mücadele devri başlıyor

Kayıt dışıyla e-mücadele devri başlıyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti, 21 maddeden oluşan ekonomi torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifle, elektronik ortamda düzenlenen ve konum/fotoğraf içeren yoklama fişleri bakımından polis, jandarma, muhtar gibi kişilerin imzası şartı kaldırılacak. Bu sayede, dijitalleşmenin getirdiği imkânlardan faydalanılarak sahte belge düzenlemeleriyle mücadele etkinleştirilecek.

DOLAYSIZ VERGİNİN PAYI ARTIRILACAK

Teklifle, kayıt dışılıkla mücadele edilecek, vergide adaletin güçlendirilmesi için indirim sağlanacak, istisnalarda sınırlandırılmaya gidilecek. Dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılacak. Vergi sistemindeki ihtilaflar önlenerek, vergi alanında hukuki belirlilik artırılacak. Kanun teklifini sınan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler özetle şu başlıklara değindi:

VAKIF TAŞINMAZINA KDV MUAFİYETİ:
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların taşınmaz satışları KDV'den istisna tutulacak. İthalatta ÖTV teminat tutarlarının KDV matrahına dâhil edilmesiyle, hem vergi kaybı önlenmekte hem de kayıt dışı ticaretle mücadele edilecek.
CUMHURBAŞKANINA YENİ ÖTV YETKİSİ:
Cumhurbaşkanına taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme imkânı getirilecek. Böylece, taşıtların sınıflandırılmasında ve vergilendirilmesinde teknolojik gelişmeler ve çevresel faktörler daha etkin şekilde dikkate alınabilecek.

Teklifte akaryakıt ticaretine yönelik sınırlama, LPG sektörüne de getirilecek.



#TBMM
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#Kayıt Dışı Para
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