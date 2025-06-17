Kayıt dışıyla e-mücadele devri başlıyor

AK Parti, 21 maddeden oluşan ekonomi torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Teklifle, elektronik ortamda düzenlenen ve konum/fotoğraf içeren yoklama fişleri bakımından polis, jandarma, muhtar gibi kişilerin imzası şartı kaldırılacak. Bu sayede, dijitalleşmenin getirdiği imkânlardan faydalanılarak sahte belge düzenlemeleriyle mücadele etkinleştirilecek.
DOLAYSIZ VERGİNİN PAYI ARTIRILACAK
Teklifle, kayıt dışılıkla mücadele edilecek, vergide adaletin güçlendirilmesi için indirim sağlanacak, istisnalarda sınırlandırılmaya gidilecek. Dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılacak. Vergi sistemindeki ihtilaflar önlenerek, vergi alanında hukuki belirlilik artırılacak. Kanun teklifini sınan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler özetle şu başlıklara değindi:
Teklifte akaryakıt ticaretine yönelik sınırlama, LPG sektörüne de getirilecek.