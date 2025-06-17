Kayıt dışıyla e-mücadele devri başlıyor

CUMHURBAŞKANINA YENİ ÖTV YETKİSİ:

Cumhurbaşkanına taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme imkânı getirilecek. Böylece, taşıtların sınıflandırılmasında ve vergilendirilmesinde teknolojik gelişmeler ve çevresel faktörler daha etkin şekilde dikkate alınabilecek.