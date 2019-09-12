Kolay PEYK sayesinde iş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeler dijitalleşiyor

Mali müşavirlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona; Çorum SGK İl Müdürü Ömer Tök, Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Can Doğan, Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Umut Gökbulut ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda öne çıkan konulardan birisi “Kolay PEYK” ürünü oldu. Kolay PEYK sayesinde, iş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgelerin, resmi evrak olarak dijitalleşeceğinin altı çizildi. Konunun uzmanları, Kolay PEYK ürününün, işverenlerin yükümlülüklerini kanuni açıdan ispatlamaları noktasında başarılı bir çözüm olduğunu açıkladılar. Aynı zamanda, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye vd) uygulamaları hakkındaki son gelişmeler değerlendirildi.

İşletmeler bildirimlerini, “Kolay PEYK” üzerinden gönderecek

Kolay PEYK sayesinde, iş kanunu yükümlülüklerinin dijital ortamda yerine getirildiğini açıklayan Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları anlattı:

“İşletmeler tarafından, çalışanlarına yapılacak olan her türlü yazılı bildirimlerin, “Kolay PEYK” üzerinden yapılması; hem işverenlerin mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaktadır; hem de olası bir dava-teftiş sırasında sözü edilen yükümlülüklerin yapıldığının ispat edilebilmesi anlamına gelmektedir. Geçmiş yıllarda işverenler, bazı bildirimlerini noter kanalıyla yaparken, bu noktada maliyet, zaman ve insan kaynağı kayıplarına neden olunurken, bu belgelerin muhafaza edilerek arşivlenmesi de gerekiyordu. Özetle, Kolay PEYK ile gönderilen zaman damgalı tüm belgeler, resmi evrak olarak uygun görüldüğü için, firmalar hem noter maliyetinden zaman ve insan kaynağından tasarruf etmektedirler, hem de bu belgelerin arşivlenmesi gibi ek bir iş yükü oluşmayacaktır” dedi.

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İş yerlerine açılan davaların %60’ı, mesailerin ödenmediği konusunda oluyor

Çalışanlar tarafından, firmaya açılan davaların %60’a yakınının mesailerin ödenmediği konusunda olduğunun altını çizen Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“İş kanunları ve ikincil mevzuatlar, işverenlere ciddi sorumluluklar yüklemektedir ve bunların yerine getirilmemesi durumda, hukuki ve cezai yaptırımlar gerçekleşmektedir. Çalışanlar, mevzuata aykırı bir durum olduğunda, Çalışma Bakanlığı’na, SGK’ya veya İş Mahkemesine başvurarak, yasal haklarını aramaktadırlar. Bu nedenle, olası bir teftiş veya dava esnasında, işverenlerin mevzuata uygun çalışmalarını, yazılı belgeler ile ispatlamaları zorunludur. Çoğu zaman işverenler haklı dahi olsalar, haklı oldukları süreçleri yazılı belgeler ile ispatlayamadıklarında, davayı kaybetme veya idari para cezası alma durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Özetle, Kolay PEYK, işletmelerin iş kanunlarındaki yükümlülüklerini, kanuni açıdan ispatlamaları noktasında başarılı bir çözümdür” şeklinde konuştu.