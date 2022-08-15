Konforlu ve fiyatları daha uygun: Vakıf yurtları cep yakmıyor

Türkiye’de üniversiteler milyonlarca öğrenciyi yeni eğitim-öğretim döneminde ağırlamak için hazırlıklarını yapıyor. Tercihlerin yanında öğrenci ve veliler için en önemli bir diğer husus ise barınma ihtiyacı. Özel yurtlar aylık 5 bin ila 8 bin lira arasında değişen ücretleriyle el yakarken, vakıf yurtları hem daha konforlu hem de fiyatları daha makul.

EN YÜKSEK 3 BİN 400 TL

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin Türkiye genelinde 13 farklı şehirde 17 üniversite yurdu bulunuyor. Yurtların dördü İstanbul’da hizmet veriyor. Diğer 13’ü ise Ankara, Aydın, İzmir, Bursa, Bolu, Kayseri, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Çankırı, Zonguldak ve Yalova’da. Önder’in yurtlarında konaklamak için Türkiye genelinde fiyatlar değişse de en yüksek kişi başı aylık 3 bin 400 TL. Odalar arasında 3 kişilik olanları da var, 6 kişilik olanları da. Kontenjanlar ise 66 ila 165 arası değişiyor. Öğrencilere sunulan hizmetler arasında spor, fitness, kitap kafe bulunuyor. Bütün yurtlarda iki öğün yemek var.

AKADEMİK KARİYER DANIŞMANLIĞI

İlim Yayma Cemiyeti’nin Türkiye genelinde yüksek öğrenim hizmeti veren toplam 174 yurdu var. Yurt kontenjanları 40-500 arasında değişirken, bir kişilik odadan 6 kişiliğe kadar oda seçeneği bulunuyor. Ücretler İstanbul’da 3 bin TL, Türkiye genelinde ise 2 bin 500 TL. Haftada bir veya 2 haftada bir dini, aktüel, tarihi, konferanslar düzenleniyor. Üniversitelerden gelen hocalar öğrencilere eğitim veriyor. Polis haftası, sağlık haftası gibi günlere önem veriliyor. Önemli isimlerin vefat yıl dönümlerinde anma programları gerçekleştiriliyor. Yurtların tümünde diksiyon, bilgisayar, yabancı dil, bağlama, ney, ebru, hat, tezhip gibi kültür-sanat kursları bulunuyor. Turnuvalar düzenleniyor. Ayrıca öğrenciler için akademik kariyer programları düzenleniyor ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

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ULUSAL HAREKETLİLİK PROJELERİ VAR

Ensar Vakfı’nın ise Türkiye’de 61 yurdu ve 3 bin kişilik kontenjanı var. Vakıf, öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketlilik projeleri ile yenilikleri keşfetmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor. Odalar yurtların boyutuna göre değişiyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere el uzatmayı amaçlayan vakfın yurtlarının ücretleri bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Yıl boyunca öğrencilere yönelik yaygın eğitimler, seminerler ve konferanslar veriliyor.

Mezunlara hediyeler

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) Türkiye genelinde 29 ilde 16 erkek, 36 kız olmak üzere 52 yüksek öğrenim yurdu bulunuyor. Öğrencilere 2 öğün yemek, 24 saat ısıtma ve sıcak su imkanı sağlanıyor. Ayrıca yatak, yorgan, yastık, nevresim takımları yurt tarafından temin ediliyor ve temizlik de yurda ait. Yurt bünyesinde etüt odası, kantin, oturma salonu bulunuyor. Bölüm birincileri ve mezunlara hediyeler veriliyor. Yurdun Türkiye genelinde ücretleri aylık 3 bin 400 TL ila 4 bin TL arası.

Başarı bursları veriliyor

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 31 ilde 40 yurt binası var. Vakıf, 5 bin öğrenciye hizmet veriyor. Öğrencilere kahvaltı, akşam yemeği, wifi, kişi sayısına göre çalışma masası, kütüphane ve günlük temizlik hizmeti veriliyor. YKS’de dereceye giren öğrencilere “Yurt Başarı Bursu” veriliyor. Buna göre; ilk bine yüzde yüz, bin ile 5 bin arasına yüzde 75, 5 bin ile 10 bin arasına yüzde 50 ve 10 bin ile 20 bin arasına yüzde 25 burs veriliyor. Ayrıca “Yurt İhtiyaç Bursu”yla da ihtiyaç sahibi öğrencilere imkan sağlanıyor. Yurdun ücreti KYK desteği ile birlikte 2 bin 500 TL’yle 5 bin TL arasında değişiyor.