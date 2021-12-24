Ekonomi Kur korumalı TL mevduatta yeni kur rakamı açıklandı (24 Aralık)
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur korumalı TL mevduatta yeni kur rakamı açıklandı (24 Aralık)

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için bugün geçerli olan dolar alış kurunu 11,6738 olarak duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kur korumalı TL mevduatta yeni kur rakamı açıklandı (24 Aralık)
Arşiv

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için kur rakamını her gün açıklıyor.

Bugün için geçerli olan kur dolar için 11,6738 olarak açıklandı. Kur rakamı dün 11,6399 olarak duyurulmuştu.

Kur korumalı mevduat sisteminde 3, 6, 9 ve 12 aylık hesaplar açılabiliyor. Vade sonunda en az Merkez Bankası'nın politika faizi (şu an yüzde 14) kadar faiz geliri elde edilebiliyor. Sisteme göre kurda artış olması durumunda aradaki kur farkı da hesaba yansıtılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL vadeli mevduattan birden fazla kez yararlanılabilecek
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL vadeli mevduattan birden fazla kez yararlanılabilecek
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Elvan, yaptığı açıklamada dün sabah itibariyle 10 milyar liralık mevduat hesabı açıldığını duyurmuştu.

Kur korumalı TL mevduatı nedir?
EKONOMİ
Kur korumalı TL mevduatı nedir?
Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı
Çile bitiyor

Çile bitiyor

​Tünelden ilk görüntü geldi.
17 yüzyıllıkcam fanustan çıktı

17 yüzyıllık
cam fanustan çıktı

​Ne olduğunu duyunca inanamadılar.

​Akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya figürleri halkı panikletti.

​Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili önemli gelişme

​Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı.

​Kurdaki düşüş sürünce stokçular mallarını depodan çıkarmak zorunda kaldı.

​1,5 metre yağınca köydeki her şey kara gömüldü.
İşte yeni formül

İşte yeni formül

​Devlet destekli nafaka yolda...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.