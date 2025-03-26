'Maşallah' diyerek paylaştı: THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,7 oldu

Zamanında kalkıyoruz ✈️



Yıl başından itibaren zamanında kalkış puanımız %84,7'ye ulaştı.



İstanbul kalkışli seferlerimizde bu oran %88,1



Maşallah diyoruz.👏



Ekiplerimize bu başarı için tebrik ve teşekkür ediyorum.



Emniyet ve kalite ile tam zamanında ✈️ 🇹🇷 pic.twitter.com/3ww5NVe0px