Ekonomi Mavi Vatana yeni muhafız Beşinci deniz karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevde
SAVUNMA SANAYİ

Mavi Vatan'a yeni muhafız: Beşinci deniz karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 Projesi kapsamında, beşinci P-72 deniz karakol uçağı teslim edildi.

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Mavi Vatana yeni muhafız: Beşinci deniz karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevde
Beşinci deniz karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde ​

Mavi Vatan'ın göklerdeki bekçisi P-72 deniz karakol uçağının beşincisi de artık göreve hazır. SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk sanayisinin yoğun katılımıyla süren MELTEM-3 Projesi'nde bu teslimatı takiben 2023'ün ilk yarısında son deniz karakol uçağının da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilmesi planlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, mavi vatanda milli çıkarları korumak için savunma sanayisi olarak her zaman görev başında olduklarını bildirdi.

  • Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdiklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Beşincisini teslim ettiğimiz P-72 deniz karakol uçaklarımız mavi vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarından biri olacak. Bu kapsamda, 2023 yılı içinde deniz karakol uçaklarımıza ait görev sistemlerinin 3 yıl süreli lojistik destek hizmetini de başlatarak sistemlerin işletme ve idamesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza gerekli desteğin sağlanmasını da planlıyoruz. Yeni platformlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

PROJEDE İŞ BİRLİĞİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ile entegre lojistik destek aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

ASELSAN TARAFINDAN TEDARİK EDİLİYOR

ASELSAN tarafından sistem/cihaz tedariki sağlanıyor. Uçaklarda Milsoft tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunurken Deniz Karakol Yer İstasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan ve denizlerimizdeki faaliyetlere önemli katkılar sağlayan P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın 5'incisi de kabul testlerini başarıyla tamamladı. Törenle hizmete giren P-72 Deniz Karakol Uçağı'mız Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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