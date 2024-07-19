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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

16:23 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 16:51 - 19/07/2024 Cuma
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.


Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.


  • Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.



#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#TCMB
#ekonomi
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