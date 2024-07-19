ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesi beklenirken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğraması, altın fiyatlarında rekor üstüne rekor getirdi. Ancak altın fiyatları gelen rekorun ardından düşüşe geçti. Gram ne kadar? Çeyrek ve tam altın fiyatı kaç lira? Cumhuriyet altını kaç para? İşte güncel altın fiyatları...





Altın fiyatları ne kadar?





Altın fiyatları tarihi zirvelere çıkmasının ardından yeni güne düşüşle başladı.





Altının ons fiyatı şu anda 2 bin 428 dolardan işlem görüyor.





Gram altın da düşüşle güne başlayarak 2 bin 578 lira seviyesinde bulunuyor.





Aynı zamanda çeyrek altın 4 bin 217 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 818 liradan satılıyor.









Dolar kuru kaç oldu?





Doların Türk Lirası karşısındaki yükselişi ise devam ediyor. Kur, 21 Mayıs'tan bu yana yüzde 3,01 artış gösterdi. Haftanın son gününe dolar 33,10 TL, Euro ise 36,074 TL'den başladı.





Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün gerçekleştirdiği Para Politikası Toplantısı'nda politika faizini sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinden emin olmak için daha fazla veri izleyeceklerini belirtti.





Bugün gözler Moody's'in kredi notu açıklamasında olacak. Piyasalar, Moody's'in notu artırmasını beklerken, iki kademe not artışı bekleyenler de var.





Haftanın son gününde dolar, küresel para birimleri karşısında değer kazanıyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi, 103,382 seviyelerinden 104,207'ye yükseldi. Ancak piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya devam ediyor.





Dolardaki zayıflamayı fırsat bilen Japonya, USD/JPY piyasasına müdahale etti. USD/JPY paritesi 160 seviyesinden 156'ya geriledi.





Küresel piyasalar Trump'ın açıklamalarına odaklanmış durumda. Trump'ın Bloomberg Businessweek dergisine verdiği röportajda, dünyanın en büyük çip üreticilerinin bulunduğu Çin ve Tayvan'a yönelik açıklamaları, çip endüstrisinin hisselerine yarım trilyon dolar kaybettirdi.





Türkiye içinde ise Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL mevduat payını artırmayı amaçlayan adımları kapsamında kur korumalı mevduata (KKM) uygulanacak en düşük faiz oranını yüzde 35'e düşürdü. Bu adım, KKM'den TL'ye geçişin desteklenmesi için atıldı. TCMB'nin brüt rezervleri ise geçen hafta 153,8 milyar dolara yükseldi.











