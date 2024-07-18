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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeye yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.252,11 puanla rekor seviyeyi gördü.

13:24 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Günün ilk yarısında 11.252,11 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,67 puan ve yüzde 0,50 değer kazancıyla 11.189,74 oldu. Toplam işlem hacmi 52,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.


Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,25 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 1,31 ile gıda içecek oldu.


Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.


Bugün yurt dışında ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




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