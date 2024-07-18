Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki güçlü artış devam ediyor.
- TCMB brüt Döviz rezervleri geçen hafta 153,8 miyar dolara yükseldi. Önceki veri 148,4 milyar dolar seviyesindeydi.
Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi.
Swap hariç net rezervler tarafında hızlı toparlanma dikkat çekti. 18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
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2 saat önce