Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi.

Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler tarafında hızlı toparlanma dikkat çekti. 18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.