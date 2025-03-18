Merkez Bankası üç ödeme şirketinin faaliyetlerini durdurdu

Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı

TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur."