Merkez Bankası'nda kur korumalı mevduatta yeni adım: Faiz üst sınırı kaldırıldı

Kur artışı faizin altında kalınca kur korumalı mevduattaki hesaplar için belirlenen faiz geliri ödeniyordu. Burada ödenen faiz de şu anda yüzde 9 olan politika faizinin 3 puan üzeri yani yüzde 12’ydi. Fakat son dönemde mevduat faizi yüzde 30’ları aşmaya başlamıştı.