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Ekonomi Mersinde yetiştirilen pitayaya, Arap ülkelerinden yoğun talep ediliyor Kilosu 25 TLden alıcı buluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mersin haberleri: Mersin'de yetiştirilen pitayaya, Arap ülkelerinden yoğun talep ediliyor: Kilosu 25 TL'den alıcı buluyor

Mersin'de yetiştirilen pitayaya, Arap ülkelerinden yoğun talep ediliyor: Kilosu 25 TL'den alıcı buluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi, Arap ülkelerinden yoğun talep görüyor. Meyvenin kilosu 25 TL'den alıcı buluyor. Ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, "Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL'den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk
Ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk

Mersin'in Silifke Narlukuyu Mahallesi'nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, meyveyi uzun süre araştırdığını, ürünün kolay yetiştirilmesi ve pazar sıkıntısının olmaması nedeniyle üretim yaptığını belirtti.

Ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi.

Silifke'nin isminin, limondan sonra ejder meyvesi ile anılmasını umut ettiğini söyleyen Öztürk, 2 ay sonra ürün hasadına başlayacaklarını dile getirdi. Öztürk, ejder meyvesinin diğer sera ürünlerine göre daha zahmetsiz yetiştirildiğine dikkat çekerek, emeğinin az ama getirisinin yüksek olduğunu anlattı.

Ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi.

'LÜKS OTELLER SATIN ALIYOR'

Meyvenin güzel görüntüsü ve lezzeti sayesinde pek çok kesimin ilgisini çektiğini vurgulayan Öztürk, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL'den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş. Bu nedenle kaktüsgillerden olan bu ürün sağlık konusunda da aranan bir meyve. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor, bu yönde talepler de oluyor zaman zaman. Kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli."

Ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi.

3 dönüm olarak örtü altında yetiştirdiği meyvenin tek zor yanının hava sıcaklığı olduğunu belirten Öztürk, bu nedenle sabahın erken saatlerinde hasadının yapıldığını kaydetti. Üreticilere de seslenen Öztürk, ejder meyvesi hakkında öğrenmek istedikleri her türlü bilgiyi verebileceğini ve bu meyvenin daha çok üretilmesi için kendisinin de elinden geleni yapmayı istediğini ifade etti.

Mersin'de yetiştirilen pitayaya, Arap ülkelerinden yoğun talep ediliyor: Kilosu 25 TL'den alıcı buluyor
FOTOĞRAF 9
Title
Mersin'in Silifke Narlukuyu Mahallesi'nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, meyveyi uzun süre araştırdığını, ürünün kolay yetiştirilmesi ve pazar sıkıntısının olmaması nedeniyle üretim yaptığını belirtti.
Title
Silifke'nin isminin, limondan sonra ejder meyvesi ile anılmasını umut ettiğini söyleyen Öztürk, 2 ay sonra ürün hasadına başlayacaklarını dile getirdi.
Title
Öztürk, ejder meyvesinin diğer sera ürünlerine göre daha zahmetsiz yetiştirildiğine dikkat çekerek, emeğinin az ama getirisinin yüksek olduğunu anlattı.
Title
Meyvenin güzel görüntüsü ve lezzeti sayesinde pek çok kesimin ilgisini çektiğini vurgulayan Öztürk, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL'den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş. Bu nedenle kaktüsgillerden olan bu ürün sağlık konusunda da aranan bir meyve. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor, bu yönde talepler de oluyor zaman zaman. Kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli.
Title
3 dönüm olarak örtü altında yetiştirdiği meyvenin tek zor yanının hava sıcaklığı olduğunu belirten Öztürk, bu nedenle sabahın erken saatlerinde hasadının yapıldığını kaydetti.
Title
Üreticilere de seslenen Öztürk, ejder meyvesi hakkında öğrenmek istedikleri her türlü bilgiyi verebileceğini ve bu meyvenin daha çok üretilmesi için kendisinin de elinden geleni yapmayı istediğini ifade etti.
Title
Title
Mersin'de yetiştirilen pitayaya, Arap ülkelerinden yoğun talep ediliyor: Kilosu 25 TL'den alıcı buluyor
Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi, Arap ülkelerinden yoğun talep görüyor. Meyvenin kilosu 25 TL'den alıcı buluyor. Ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, "Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL'den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş" dedi.
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