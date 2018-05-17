Mevzuata göre 18 Mayıs'ta memurlar idari izinli mi olacak

19 Mayıs'ın hafta sonu cumartesi gününe denk geliyor olması kamu çalışanlarının 18 Mayıs cuma günü yarım gün tatil mi sorusunu akıllara getirdi. 19 Mayıs öncesi memurlar öğleden sonra tatil mi yapacak soruları kamu çalışanlarının gündeminde. 18 mayıs cuma günü tatil mi, memurlar öğleden sonra idari izinli mi Başbakanlık 18 Mayıs tatil açıklaması yaptı mı?

18 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs cuma günü memurlar yarım gün mü, öğleden sonra okul memurlar idari izinli mi olacak soruları özellikle son günlerde kamu çalışanlarının gündemine geldi.

2018 yılı resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs bu sene haftasonu cumartesi gününe denk geliyor yani o gün zaten kamu daireleri ve resmi kurumlar kapalı olacak. Peki 18 Mayıs cuma günü memurlar idari izinli ya da yarım gün mü çalışacak Başbakanlık açıklaması ne? 18 mayıs memurların tatil yapıp yapmayacağına ya da yarım gün olacağına dair resmi bir açıklama henüz yok. Daha önceki yıllara bakıldığında ise 19 Mayıs öncesi kamu daireleri tatil edilmedi, hizmet kaldığı yerden devam etti.

Bu sene de 18 Mayıs'ta kamu dairelerinin tatil edilmeyeceği tahmin ediliyor.

18 Mayıs yarım gün tatil olacak mı?

18 Mayıs tatil mi ya da yarım gün mü sorusu mevzuatta karşılık bulmazken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 19 Mayıs bu yıl da aynı şekilde resmi tatil olmaya devam edecektir. İşte, konuyla ilgili o kanun ve diğer resmi tatil günleri...

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

19 Mayıs neden kutlanır?

Atatürk 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır.

Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te "Atatürk Günü" adı altında kutlanmıştır. Beşiktaş 'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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