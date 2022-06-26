Milli elektrikli trenler raylarda yerini alıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ihtiyaç duyulan trenlerin yerli veya yüksek yerlilik oranlarıyla üretilmesi çalışmalarına devam ediyor. TBMM Kit Komisyonu’nda konuşan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, “Yatırım programımızda 2026 yılına kadar TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüzden 64 milli elektrikli ana hat lokomotifinin temini planlanmıştır” dedi.

Komisyonda konuşan TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ise, “Elektrikli ana hat lokomotif imalatında tasarım kabiliyeti kazanılması ve yerlilik oranının yüzde 60’a çıkarılarak ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Hasan Pezük

Kurum, ihtiyacı olan tren seti, lokomotif ve vagonların yerli veya yüksek yerlilik oranlarıyla üretilmesini sağlamak için yeni projeler geliştiriyor.

REKLAM

2026'YA KADAR 64 ADEDİ TESLİ

Genel Müdür Pezük, “Artan yerlilik oranlarımız yolcu ve yük taşımacılığımıza sürdürülebilir katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda yatırım programımızda TCDD’nin elektrifikasyon projelerinin bitiş tarihleri ile uyumlu olarak 2026 yılına kadar TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüzden 64 adet milli elektrikli ana hat lokomotifinin temini planlanmıştır. Yine benzer şekilde ihtiyacımız olan 20 adet dizel elektrikli ana hat lokomotifinin de TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüzden temin edilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ SERMAYE İLE ÜRETİM

Yerli ve milli sermayeyle üretilen 3 milli elektrikli yolcu tren setini yıl içerisinde teslim alacaklarını söyleyen Pezük, “TCDD’nin elektrifikasyon projelerinin bitiş tarihleri ile uyum içerisinde 20 adedi 160 kilometre/saat, 36 adedi ise 225 kilometre/saat hıza uygun toplam 56 adet milli elektrikli yolcu tren setinin 2022-2027 yılları arasında TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüzden temini planlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Dışa bağımlılık ortadan kalkacak

Mustafa Metin Yazar üretim süreçleri konusundaki açıklamasında, milli tasarım ve ileri teknoloji, elektrikli ana hat lokomotif üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Yazar, “E5000 Projesi’yle elektrikli ana hat lokomotif imalatında tasarım kabiliyeti kazanılması ve yerlilik oranının yüzde 60’a çıkarılarak ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir. 2022 yılı içerisinde prototip üretiminin tamamlanarak 2024 yılı sonuna kadar 20 adet lokomotif üretimi ve teslimi planlanmıştır. E5000 Projesi’nde elde edilen tecrübeyle birlikte Türkiye coğrafyasına daha uygun Milli Lokomotif Platformu Projesi devam etmektedir” dedi.