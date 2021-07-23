Mobilyada 'düğün' var

Koronavirüsle mücadele kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan itibaren tamamen kaldırılması düğün ve nikah salonlarının yanı sıra mobilyacı esnafına da hareketlilik getirdi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 162 bin metrekare alanda 92 mağazayla hizmet veren Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (MOBESKO), düğün hazırlığı yapan çiftlerin akınına uğradı. MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul, Marmara Bölgesi’ndeki tüm illerden yoğun müşteri çektiklerini söyledi.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Kısıtlamaların 1 Temmuz’da kaldırılmasıyla işlerin hareketlendiğine işaret eden Başoğul, şöyle devam etti: “Şu anda inanılmaz derecede düğüncü müşterimiz var. Alışveriş yapanların yüzde 75-80’i yeni evlenen müşterilerimiz. Evlenmek isteyenler gelip alışverişlerini yapıyor, ileriye dönük siparişlerini veriyorlar. Yeni modellerimize onların beğenisine sunuyoruz. İstedikleri ürünleri hızlı şekilde temin edip teslim etmek için uğraşıyoruz.”

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MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul

HER BÜTÇEYE UYGUN

Evlenme hazırlığındaki çiftlere yönelik çeşitli kampanya ve düğün paketlerinin olduğunu belirten Başoğul, “Herkesin bütçesine göre ürünlerimiz mevcut. Modern tarzda oturma odası, yatak odası, yemek odası ve salon takımından oluşan bir setin fiyatı, 15 bin liradan başlayıp kalite ve tasarımına göre daha yüksek rakamlara çıkıyor” dedi. Mobilya temininde sürenin dar olduğunu belirten Başoğul, düğün hazırlığı yapanlara, “Hızla karar verip evlerine ve ölçülerine göre sipariş vermeleri gerekiyor. Stokta olmayan ürünlerin teslimi, 1 aydan başlayıp 45 güne kadar uzayabiliyor” önerisinde bulundu.

KDV İNDİRİMİ DESTEK OLDU

MOBESKO’dan alışveriş yapan müşteriler için bir kampanya düzenlediklerine de değinen Başoğul, “Tüketicilerimiz için her 3 bin liralık alışverişe bir kupon veriyoruz. Bu kupon karşılığında çekilişimiz var. Temmuz sonunda bitiyor, ağustosta çekiliş yapacağız. Çekilişe katılan müşterilerimiz, sıfır kilometre bir otomobil ile 5’er adet kurutma makinesi, televizyon, cep telefonu ve tabletten birine sahip olma şansı bulacak” dedi. Söz konusu kampanyayı her yıl düzenlediklerini söyleyen Başoğul, “Geçen yılki çekilişe 10 bin kişi katılmıştı. Bu yıl 15-20 bin arası katılım bekliyoruz” dedi. Başoğul, mobilya sektöründeki KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesinin hem müşteriler hem de esnafa önemli destek olduğunu vurguladı.

EN FAZLA İHRACAT AVRUPA'YA

Türkiye’de mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı yılın ilk yarısında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3.2 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 2 milyar dolarlık kısmını mobilya karşıladı. En çok mobilya ihracatı Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa'ya, en fazla çocuk karyolaları, çocuk odası mobilyaları, yemek odası ihraç edildi. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, dünyada 8'inci sıradaki yerlerini 5'e taşımak istediklerini belirtti. Güleç, son dönemde sünger, kumaş, elektrik, MDF, sunta gibi hammadde ve girdilerde artış olduğunu, bunun satışlara yansıyabileceğini sözlerine ekledi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç

EKONOMİ Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2 milyar dolarla rekor kırdı