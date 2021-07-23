Ekonomi Mobilyada düğün var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobilyada 'düğün' var

Koronavirüsle mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen kısıtlamanın sona ermesiyle mobilyacılar adeta bayram ediyor. MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul, “Marmara’daki illerin tamamında düğün yapacak müşterimiz var. Alışveriş yapanların yüzde 75-80’i yeni evlenen müşterilerimiz” dedi. Sektördeki KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesi de satışlara doping oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mobesko Başkanı Şenol Başoğlu ve Ahmet Güleçten sektöre ilişkin değerlendirmeler: Mobilyacıda düğün var
Arşiv

Koronavirüsle mücadele kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan itibaren tamamen kaldırılması düğün ve nikah salonlarının yanı sıra mobilyacı esnafına da hareketlilik getirdi. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 162 bin metrekare alanda 92 mağazayla hizmet veren Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (MOBESKO), düğün hazırlığı yapan çiftlerin akınına uğradı. MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul, Marmara Bölgesi’ndeki tüm illerden yoğun müşteri çektiklerini söyledi.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Kısıtlamaların 1 Temmuz’da kaldırılmasıyla işlerin hareketlendiğine işaret eden Başoğul, şöyle devam etti: “Şu anda inanılmaz derecede düğüncü müşterimiz var. Alışveriş yapanların yüzde 75-80’i yeni evlenen müşterilerimiz. Evlenmek isteyenler gelip alışverişlerini yapıyor, ileriye dönük siparişlerini veriyorlar. Yeni modellerimize onların beğenisine sunuyoruz. İstedikleri ürünleri hızlı şekilde temin edip teslim etmek için uğraşıyoruz.”

MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul
MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul

HER BÜTÇEYE UYGUN

Evlenme hazırlığındaki çiftlere yönelik çeşitli kampanya ve düğün paketlerinin olduğunu belirten Başoğul, “Herkesin bütçesine göre ürünlerimiz mevcut. Modern tarzda oturma odası, yatak odası, yemek odası ve salon takımından oluşan bir setin fiyatı, 15 bin liradan başlayıp kalite ve tasarımına göre daha yüksek rakamlara çıkıyor” dedi. Mobilya temininde sürenin dar olduğunu belirten Başoğul, düğün hazırlığı yapanlara, “Hızla karar verip evlerine ve ölçülerine göre sipariş vermeleri gerekiyor. Stokta olmayan ürünlerin teslimi, 1 aydan başlayıp 45 güne kadar uzayabiliyor” önerisinde bulundu.

KDV İNDİRİMİ DESTEK OLDU

MOBESKO’dan alışveriş yapan müşteriler için bir kampanya düzenlediklerine de değinen Başoğul, “Tüketicilerimiz için her 3 bin liralık alışverişe bir kupon veriyoruz. Bu kupon karşılığında çekilişimiz var. Temmuz sonunda bitiyor, ağustosta çekiliş yapacağız. Çekilişe katılan müşterilerimiz, sıfır kilometre bir otomobil ile 5’er adet kurutma makinesi, televizyon, cep telefonu ve tabletten birine sahip olma şansı bulacak” dedi. Söz konusu kampanyayı her yıl düzenlediklerini söyleyen Başoğul, “Geçen yılki çekilişe 10 bin kişi katılmıştı. Bu yıl 15-20 bin arası katılım bekliyoruz” dedi. Başoğul, mobilya sektöründeki KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesinin hem müşteriler hem de esnafa önemli destek olduğunu vurguladı.

EN FAZLA İHRACAT AVRUPA'YA

Türkiye’de mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı yılın ilk yarısında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3.2 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 2 milyar dolarlık kısmını mobilya karşıladı. En çok mobilya ihracatı Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa'ya, en fazla çocuk karyolaları, çocuk odası mobilyaları, yemek odası ihraç edildi. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, dünyada 8'inci sıradaki yerlerini 5'e taşımak istediklerini belirtti. Güleç, son dönemde sünger, kumaş, elektrik, MDF, sunta gibi hammadde ve girdilerde artış olduğunu, bunun satışlara yansıyabileceğini sözlerine ekledi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç
İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç

Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2 milyar dolarla rekor kırdı
EKONOMİ
Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2 milyar dolarla rekor kırdı

Çöpü sanata dönüştürüyor: Tarihî ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu
FOTOĞRAF 16
Title
Çocukluğundan itibaren ahşaba şekil veren Ercan Sulayan (59), ahşabın her türlüsünü işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. En büyük hobisi ise tarihi evlerden veya farklı amaçla kullanılıp çöpe atılan tarihi ahşapları bulup alarak bunları kafasında çizdiği projelerle bir sanat eserine dönüştürüyor.
Title
Yüzlerce yıl kullanıldığı için odun gözüyle veya yakılacak olarak bakılan yüzlerce yıllık tahtalar yetenekli ustanın elinden geçtikten sonra Türkiye’nin en ünlü restoran ve mobilya dükkanlarında boy gösteriyor.
Title
Yetenekli ustanın çöp olarak tabir edilen tahtalardan yaptığı eserler hiç beklemeden hemen satılıyor. Tüm tasarımları kendine ait olan ustanın tasarladığı ürünlerden almak için sıra bekleyenler oluyor.
Title
Ahşabı aşkla şekillendirdiğini ifade eden Ercan Sulayan, Ahşabı işleyerek para kazanan bir insanım. Kendi tasarımım olan ahşaptan yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Oturma takımları, mobilyalar, aklınıza gelebilecek her şey var. Bunları, tarihî evlerden sökülen ve çöpe atılacak tahtaları toplayarak yapıyorum.
Title
Çöpe gidecek ve sobada yakılacak ahşap tahtalar veya tarihî evin çöpe atılan eski kapıları elimde sanat eserine dönüyor. Yaptığım ürünleri Türkiye’deki dünyaca ünlü mekanlar tercih ediyor. Bursa’daki sökülecek tarihî evlerin ahşaplarını aldık, çöpe atılan tahtaları topladık. Bu ahşaplardan tasarım yapıp Türkiye’nin her yerine satıyoruz dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Çöpü sanata dönüştürüyor: Tarihî ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu
Bursa'da 59 yaşındaki ahşap işleme ustası Ercan Suluyan tarihî evlerin çöpe atılacak tahtalarını işleyip lüks restoranlara mobilya yapıyor. Çocukluğundan beri bu işi yaptığını belirten Suluyan, "Bunları, tarihî evlerden sökülen ve çöpe atılacak tahtaları toplayarak yapıyorum. Çöpe gidecek ve sobada yakılacak ahşap tahtalar veya tarihî evin çöpe atılan eski kapıları elimde sanat eserine dönüyor. Yaptığım ürünleri Türkiye'deki dünyaca ünlü mekanlar tercih ediyor." dedi.
Abone Ol Google News
Ege Denizinde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Muğla açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
Dört bölgeye uyarı

Dört bölgeye uyarı

​Meteoroloji yarın için son tahminlerini açıkladı.
Türkiyenin özgüvenine saldırıyorlar

​Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına tepki.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili iddialara yalanlama.

​Şile'de bir kişi boğuldu, iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.