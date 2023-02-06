Motosiklet satışında 290 bin yeni müşteri: Ulaşımda ucuz maliyet iki teker tercihini artırdı

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Geçen yıl iç pazarda satılan 415 bin motosikletin 290 bini yeni müşterilerden oluştu.
Distribütörü olduğu İtalyan motosiklet markası Moto Guzzi’nin yeni model serisi V100 Mandello’nun tanıtım toplantısında konuşan Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, sektörün geçen sene gerçekleşen pazar sonuçlarını değerlendirdi.
Pandemi sürecinde bireyselleşen ulaşım tercihinin motosiklet sektörüne yönelmeyi artırdığını ve bunun çip kriziyle birlikte otomobilde yükselen arz sorununun devamında da kendi sektörlerine olumlu şekilde yansıdığını söyleyen Emre Acar, “Otomobilde artan araç fiyatları ve bakım maliyetleri vatandaşları ucuz seçeneklere yönlendirdi. Bunun başında da motosiklet geliyor. Fiyatları ve bakım maliyetleri otomobile oranla 10’da 1’e kadar düşen motosikletler, hem trafikten kaçmanın hem de özgürlüğün adresi olarak yıldızlaştı” şeklinde konuştu.
Motosiklette talebin gitgide arttığına da değinen Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sene Türkiye motosiklet pazarı önceki seneye göre yüzde 62 büyüyerek 255 binlerden 415 binlere kadar yükseldi. Motosiklet alan müşterilerin profilini incelediğimizde yüzde 70’inin yeni tüketiciler olduğunu gördük. Şu anda yalnızca 50 cc’ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanımına izin veriliyor. Bu, Avrupa’da 125 cc’ye kadar izinli. Ülkemizde de tartışılıyor. Eğer kabul görürse, milyonluk pazar olmamız için önümüzde hiçbir engel görünmüyor” değerlendirmesini yaptı.
2021’de kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayan, dünyadaki en seçkin motosiklet üreticilerinden İtalyan Moto Guzzi’nin yeni model serisi V100 Mandello, 409 bin 900 liradan başlayan lansmana özel fiyatlarla Türkiye’deki motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Tasarımında hareketli kanatlara sahip ilk 2 tekerlekli motosiklet unvanını elinde tutan Moto Guzzi V100 Mandello, motosiklet sektöründe elektronik ayarlanabilir ön cama sahip tek roadster olmasıyla da öne çıkıyor. Emre Acar, “2022 yılında 40 adet Moto Guzzi satışı gerçekleştirerek 750 cc - 1300 cc Touring motosiklet pazarından yüzde 6 pazar payı elde ettik. 2023’de 100’ü V100 Mandello olmak üzere, toplamda 230 adetlik hedefimiz ile Moto Guzzi’de satışlarımızı altı katına çıkaracağız” ifadelerini kullandı.