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Ekonomi

Motosiklet satışında 290 bin yeni müşteri: Ulaşımda ucuz maliyet iki teker tercihini artırdı

Geçen yıl iç pazarda satılan 415 bin motosikletin 290 bini yeni müşterilerden oluştu. Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, “Pandemiyle başlayan furya devam ederken, ucuz ve bakım maliyetlerinin düşük olması otomobilden motosiklete yönelimi artırdı” dedi.

Şuayip Alabay
Şuayip Alabay
04:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Geçen yıl iç pazarda satılan 415 bin motosikletin 290 bini yeni müşterilerden oluştu.

Geçen yıl iç pazarda satılan 415 bin motosikletin 290 bini yeni müşterilerden oluştu.

Distribütörü olduğu İtalyan motosiklet markası Moto Guzzi’nin yeni model serisi V100 Mandello’nun tanıtım toplantısında konuşan Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, sektörün geçen sene gerçekleşen pazar sonuçlarını değerlendirdi.

UCUZ ULAŞIM İSTEĞ İPİYASAYA YARADI

Pandemi sürecinde bireyselleşen ulaşım tercihinin motosiklet sektörüne yönelmeyi artırdığını ve bunun çip kriziyle birlikte otomobilde yükselen arz sorununun devamında da kendi sektörlerine olumlu şekilde yansıdığını söyleyen Emre Acar, “Otomobilde artan araç fiyatları ve bakım maliyetleri vatandaşları ucuz seçeneklere yönlendirdi. Bunun başında da motosiklet geliyor. Fiyatları ve bakım maliyetleri otomobile oranla 10’da 1’e kadar düşen motosikletler, hem trafikten kaçmanın hem de özgürlüğün adresi olarak yıldızlaştı” şeklinde konuştu.

Emre Acar

MİLYONLUK PAZAR OLABİLİRİZ

Motosiklette talebin gitgide arttığına da değinen Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sene Türkiye motosiklet pazarı önceki seneye göre yüzde 62 büyüyerek 255 binlerden 415 binlere kadar yükseldi. Motosiklet alan müşterilerin profilini incelediğimizde yüzde 70’inin yeni tüketiciler olduğunu gördük. Şu anda yalnızca 50 cc’ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanımına izin veriliyor. Bu, Avrupa’da 125 cc’ye kadar izinli. Ülkemizde de tartışılıyor. Eğer kabul görürse, milyonluk pazar olmamız için önümüzde hiçbir engel görünmüyor” değerlendirmesini yaptı.

2026’YA KADAR 800 BİNİ GÖRÜRÜZ

  • Türkiye motosiklet pazarı pandeminin olduğu yıl 154 bin adetlere kadar gerilerken, 202’ye kadar büyüme trendi gösterdi. Pazar, 2020 yılında yüzde 35 büyüyerek 208 bine ve 2021’de yüzde 23 büyüyerek 255 bine ve geçen yıl yüzde 62 büyüyerek 415 bine kadar yükseldi. Geçen yılki tahminlerde tüm sektörün şaşırdığını ve bu rakamı kimsenin tahmin edemediğini de sözlerine ekleyen Emre Acar, “Tempo böyle devam ederse bu yıl 425 bin, 2026’da ise 800 bin adetlere ulaşırız” ifadelerini kullandı.

İtalyan efsanesi V100 Mandello satışa çıktı

2021’de kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayan, dünyadaki en seçkin motosiklet üreticilerinden İtalyan Moto Guzzi’nin yeni model serisi V100 Mandello, 409 bin 900 liradan başlayan lansmana özel fiyatlarla Türkiye’deki motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Tasarımında hareketli kanatlara sahip ilk 2 tekerlekli motosiklet unvanını elinde tutan Moto Guzzi V100 Mandello, motosiklet sektöründe elektronik ayarlanabilir ön cama sahip tek roadster olmasıyla da öne çıkıyor. Emre Acar, “2022 yılında 40 adet Moto Guzzi satışı gerçekleştirerek 750 cc - 1300 cc Touring motosiklet pazarından yüzde 6 pazar payı elde ettik. 2023’de 100’ü V100 Mandello olmak üzere, toplamda 230 adetlik hedefimiz ile Moto Guzzi’de satışlarımızı altı katına çıkaracağız” ifadelerini kullandı.


#Motosiklet
#Otomotiv
#Emre Acar
2 saat önce
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Motosiklet satışında 290 bin yeni müşteri: Ulaşımda ucuz maliyet iki teker tercihini artırdı
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