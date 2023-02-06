Motosiklet satışında 290 bin yeni müşteri: Ulaşımda ucuz maliyet iki teker tercihini artırdı

Türkiye motosiklet pazarı pandeminin olduğu yıl 154 bin adetlere kadar gerilerken, 202’ye kadar büyüme trendi gösterdi. Pazar, 2020 yılında yüzde 35 büyüyerek 208 bine ve 2021’de yüzde 23 büyüyerek 255 bine ve geçen yıl yüzde 62 büyüyerek 415 bine kadar yükseldi. Geçen yılki tahminlerde tüm sektörün şaşırdığını ve bu rakamı kimsenin tahmin edemediğini de sözlerine ekleyen Emre Acar, “Tempo böyle devam ederse bu yıl 425 bin, 2026’da ise 800 bin adetlere ulaşırız” ifadelerini kullandı.