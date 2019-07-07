MÜSİAD’ın yeni dönem beklentileri

MÜSİAD Vizyoner Anadolu Buluşmaları 102. Genel İdare Kurulu Toplantısı’nı Kastamonu Ilgaz’da yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin de katıldığı toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyellere vurgu yapan yöne döneme ilişkin beklentilerini dile getirdi.

YENİ BİR DÖNEM VE YENİ HEDEFLER

Artık hedefin ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refah olduğunu vurgulayan Abdurrahman Kaan, “4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, ekonomik reformların netleşmesi, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. Bizler iş insanlarıyız, siyasetle doğrudan ilişki kuramaz ya da siyasi hamlelere dahil olamayız, olmamalıyız. Dolayısıyla seçimler ya da son dönemde ülke gündemimizde olan gelişmeler ve uluslararası siyasi hamlelere tanıklık ettiğimiz bu günler, bizleri yolumuzdan alıkoymamalı. Yolumuz, güçlü Türkiye yolu” dedi.

HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMA ZAMANI

Türkiye'nin hedefleri olduğuna dikkati çeken Kaan, şunları kaydetti: “Türkiye artık, sadece lokal bir bölgede kalacak ve sınırlı düzeyde bir büyümeyle yetinecek bir ülke değildir. Hedefi, dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almak olan Türkiye'mizin bu amaca kararlı adımlarla yürümeye devam etmesi için, biz iş dünyası temsilcileri başta olmak üzere hepimizin artık elini taşın altına koyma zamanıdır. Bizim bütün çabamız, Türkiye'mizin gelecekteki yerini kendisi tayin eden, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alması yönündedir.”

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BUNUN İÇİN KASTAMONU’DAYIZ

Ülke düzeyinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesiyle en aza indirileceğini dile getiren Kaan, "Gelişmiş ve kendi kendine yetmenin ötesinde ülke ekonomisine yapılan katkıda yarışan şehirler, kendi toprağının insanını da bağrına basacak ve özellikle iç göç olgusunu büyük ölçüde gündemden çıkaracaktır. Vizyoner Anadolu Buluşmaları toplantılarımızın Kastamonu ayağını, bu sorumlulukla, 'Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi' olarak belirledik bunu için bugün buradayız” diye konuştu.

TURİZM POTANSİYELİMİZİ TAM OLARAK ORTAYA KOYAMIYORUZ

Türkiye’nin son iki yılda turizmde yakaladığı ivmeyi sürdürmesi gerektiğini anlatan Kaan, “Dünyada önemli turizm bölgelerinden biri olarak görülen Türkiye’nin turizmde gösterdiği performansa ve gelişimine baktığımızda memnuniyet verici bir tablo çıkıyor karşımıza. Fakat diğer yandan, dünyadaki rakiplerimiz karşısında büyük avantajları elimizde bulunduruyorken, bunları yeterince kullanamadığımızı da görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin gerçekte var olan turizm potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamıyoruz” dedi. Kaan, Anadolu topraklarının termal, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi birçok açıdan zenginliklerle dolu olduğuna işaret etti.

KORKULU RÜYALARI OLURUZ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de Türkiye’nin turizm açısından önemli yol aldığını belirtti. Türkiye’nin Uzak Doğu ile ilgili hedefleri olduğunu ifade eden Nebati, “Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelerden turistler Türkiye’ye çekilmeye çalışılıyor. 2023 yılında kişi başı harcanacak bin dolarla Türkiye’nin hem dış ticaret açığının kapanması, hem de cari fazlalığın artmasına katkı sağlayacaktır. Hem de uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin gücüne güç katacak” dedi. Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu anlatan Nebati, şöyle devam etti: “Çok yönlü bir coğrafyada yaşıyorsanız geleceğe ilişkin farklılıklarınız ve avantajlarınız vardır. Önümüzdeki dört yılı iyi değerlendirirsek elde edeceğimiz kazanımlar bu ülkenin önünü kesmeye yeltenenlerin korkulu rüyası olacaktır.”

GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Kastamonu’nun zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, bunun tanıtımı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını aktardı. Toplantıya İl Özel idaresi Genel Sekreteri Zafer Tahir Karahasan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, MÜSİAD Kastamonu Başkanı Mustafa Şensoy ile iş insanları katıldı.