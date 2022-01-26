TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Ekonomist Necmettin Batırel oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kendisine yönelttiği, "'Merkez Bankası şakkadanak 10 milyar dolar bozdursun, çil yavrusu gibi dağılsın' sözünü söylediğiniz için pişman mısınız?" sorusuna yanıt veren Batırel, "Şakkadanak değil şak dedim. Bu benim için gurur verici bir tablo. 2016 yılıydı, spekülatif bir döviz kuru artışı vardı. Danışıklı dövüştü tamamen. Ben de TCMB yerinde olsam müdahale ederim." diye konuştu.

Rakamları bilerek abartılı söylediğini ifade eden Batırel, "Ne kadar kararlı olmasını vurgulamak için söyledim. 'Bir 10 daha satarım geçmezse bir 10 daha' dedim. TCMB'nin karşı tarafa böyle bir rakamla ortaya çıkmasını önermiştim. O an için biraz abartılı oldu. Bir daha bu kurları bulamayız demiştim. 3.60'dan 3.30'a kadar düşmüştü." dedi.

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OYNAT 02:00 Necmettin Batırel: '10 milyar doları şak satarım' sözlerim o an biraz abartılı olmuş Ekonomist Necmettin Batırel, TVNET canlı yayınında, geçtiğimiz yıllarda söylediği 'Şak 10 milyar dolar bozdururum, şaşırır millet. Dolar düşer' sözlerine açıklık getirdi. O an için biraz abartılı rakamlar söylediğini ifade eden Batırel, 'Merkez Bankasının ne kadar kararlı olmasını vurgulamak için söyledim. Bu benim için gurur verici bir tablo. 2016 yılıydı, spekülatif bir döviz kuru artışı vardı. Danışıklı dövüştü tamamen.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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BATIREL NE DEMİŞTİ?

Necmettin Batırel, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir canlı yayında, doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda, "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunmuştu.