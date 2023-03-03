OHAL bölgesi için yeni kararlar alındı: Kredi yapılandırması ve eğitim desteği verilecek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, çevresindeki tüm illeri etkiledi. 11 ilde yıkım var. Bu durumda Marmara bölgesinin diğer illeri nasıl etkilenecek? Marmara'da tüm fayları kıran bir deprem olsa, nereler hangi şiddette sarsılır? İstanbul'da hangi ilçeler en çok etkilenir? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, merak edilen soruları yanıtladı.