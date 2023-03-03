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Ekonomi

OHAL bölgesi için yeni kararlar alındı: Kredi yapılandırması ve eğitim desteği verilecek

OHAL bölgesine yönelik yeni Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararlar doğrultusunda deprem bölgesindeki şirketler KGF kredilerini 1 Ocak 2024'e kadar yapılandırabilecek, üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecek, anne ve babasını kaybeden çocuklara eğitim desteği verilecek.

08:23 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

OHAL bölgesi ilen edilen depremden etkilenen bölgeler için alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Alınan kararlara göre, ailesi veya kendisi deprem bölgesinde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecek. Katkı payını ödemiş öğrencilere üniversiteler paralarını iade edecek.


Dernekler, tüzüklerindeki kuruluş amacı ve çalışma koşullarına bakmaksızın depreme ilişkin faaliyette bulunabilecek.

Yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izni ve faaliyet konusuna bakmaksızın depremle ilgili çalışma yapabilecek.


Turkiye'de faaliyet izni olmayan ancak OHAL ilan edilen illerde faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı OHAL süresince izin verecek.


Araç muayene süreleri uzatıldı

OHAL ilan edilen illerde yerleşik kişilerin araç muayene süreleri ertelendi.


6 şubattan OHAL suresinin sonuna kadar araç muayene süresi dolanlar, OHAL bittikten sonraki bir ay içinde araç muayenesi yaptırabilecek. Bu sürede araçlara ceza kesilmeyecek.


Anne ve babasını kaybeden çocuklara eğitim desteği

Anne veya babası depremde ölen okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaögretim öğrencilerine, eğitime devam etme şartıyla 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.


Şirketlere kredi yapılandırması

Deprem bölgesindeki şirketler KGF kredilerini 1 Ocak 2024'e kadar yapılandırabilecek. Bu şirketlere ilave 6 ay ödemesiz dönem ve vade süresi sağlanacak.




#OHAL bölgesi
#Deprem
#Cumhurbaşkanı kararları
6 minutes ago
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OHAL bölgesi için yeni kararlar alındı: Kredi yapılandırması ve eğitim desteği verilecek
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