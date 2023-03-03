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Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ili vuran depremlerle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi ise ü. ay olarak açıklandı.

07:31 . 3/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına karar verildi.


Karara göre, 21 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi.


Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.




#Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
#OHAL
#Resmi Gazete
1 saat önce
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ili vuran depremlerle ilgili araştırma komisyonu kuruldu
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