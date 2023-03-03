Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ili vuran depremlerle ilgili araştırma komisyonu kuruldu

Büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da otogar, şehirden ayrılmak isteyenlerle dolup taşıyor. Çevre illerin dışında İstanbul ve Ankara’yı tercih edenlerin neredeyse tamamı, toparlanıp yeniden döneceklerini söyledi. Hataylı Ahmet Mermere, “Ayakta kalabilmek için çalışmak zorundayız, ben de bu sebeple gidiyorum” dedi. Şevki Çevik ise “Her şey çok zor ama çalışmak zorundayız. Şehrimize hizmet edeceğiz. Hatay’ı bırakmıyoruz, ölsek bile buradayız” diye konuştu.