Toparlanıp döneceğiz: Hatay Otogarı kentten ayrılanlarla dolup taşıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı Hatay’da büyük göç yaşanıyor. Özellikle Mersin, Ankara, İstanbul, Antalya, Eskişehir ve İzmir gibi illere giden vatandaşlar yeni bir hayata başlamaya çalışıyor. Antakya Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan 25 yaşındaki Ahmet Mermere, “Sanayi, depremden sonra yerle bir oldu. Çalışacak hiçbir yer kalmadı. Evet deprem çok büyük yıkıma yol açtı ama hayat devam ediyor. Ayakta kalabilmek için çalışmak zorundayız, ben de bu sebeple Kıbrıs’a gidiyorum” dedi.

ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEMİZ KALMADI

Altınözü ilçesindeki bir köyde yaşayan Vefa Boz da Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan ağabeyinin yanına gitti. Otogarda otobüsün kalkış saatini beklerken konuştuğumuz Boz, “Çocuklar burada gerçekten korkuyor. Deprem, yıkıntı, enkaz gibi şeyler onları kötü etkiledi. Hatay'ın büyük kısmı merkezden köylere akın etti. Oralarda da çadır sıkıntısı oluştu. Allah’a sığınacağız, başka sığınacak kimsemiz yok. 6 çocuğum ve 1 torunumla birlikte yıllardır yaşadığımız memleketimizden ayrılıyoruz. Ama psikolojimizi toplayınca geri döneceğiz” diye konuştu.

TOPARLANIP DÖNECEĞİZ

Depremden sonra Hatay’ın üçte ikisinin şehri terk ettiğini belirten Hatay Can Turizm'in katibi Şevki Çevik, binlerce insanın şehirden ayrıldığını, bilet fiyatlarının üstüne ekstra ücret konulmadığını söyledi: “Hatta 'Benim param yok' diyenleri bile asla boş çevirmedik. Bu şekilde sadece dün 8 kişi gitti. Ben gelinimi kaybettim, 2 torunumla çadır kentte kalıyoruz. 2 evim gitti, arabam enkaz altında kaldı. Her şey çok zor ama çalışmak zorundayız. Şehrimize hizmet edeceğiz. Hatay’ı bırakmıyoruz, ölsek bile buradayız. Gidenlerin çoğu 'Toparlanıp geri geleceğiz' diye kentten ayrılıyor.”

Yarım saatlik yolu 6 saatte geldim

7 yıldır Hatay’a yolcu taşıyan otobüs şoförü Hüseyin Can şöyle konuştu: “Depremden sonra gitmek isteyen vatandaşlara elimizden geldiğince yardımcı olduk. Yazıhaneciler depremzedeleri bize bildirdi, biz de otobüsle taşımalarını gerçekleştirdik. Parası olmayan insanları da götürdük. İlk günler otogar ana baba günüydü. Depremin ikinci günü Kırıkhan’dan Hatay Otogar’a 6 saatte gelebildim, normalde burası yarım saat sürer. Yollarda itfaiye, ambulanslar vardı. İnsanların ruh hali gerçekten iyi değil. Kolay değil, yaşayan bilir.”



