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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.53'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde yaşandı.

07:00 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.


AFAD depremin yaşanmasının ardından resmi sosyal medya hesabından
“Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.
#afad
#DEPREM
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
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