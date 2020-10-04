Organik ürünlerde büyük sahtekarlık: Merdiven altı üretimlere dikkat!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir konu haline geldiğini, bu durumun bazı sahtekarların krizi fırsat çevirmesine yol açtığını bildirdi. İnternetten veya merdiven altı şekilde tezgahlarda bağışıklık güçlendirmeye yardımcı iddiasıyla ürünler satıldığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: "Organik, doğal ya da yöresel yazılarak köy ekmeği, peynir, tereyağı, saman yapıştırılmış yumurta, tatlandırıcı kullanılmış bal, reçel gibi birçok gıda ürünü satılıyor. Özellikle sosyal medyada ve e-ticaret sitelerinde reklamlar yapılarak, 'organik', 'yöresel', 'hakiki' gibi tanımlarla müşteri kazanmaya çalışılıyor."

FOTOĞRAF 14 Karadeniz bölgesinde, 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürünün, yüzyıllardır yaşatıldığı Şalpazarı'nda; alınan sıkı tedbirler sayesinde koronavirüs vakasına rastlanmadı. 12 bin nüfuslu ilçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor. Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, ilçede hiç vakanın görülmemesinde alınan tedbirlere vatandaşların uymasına etkili olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan tüm genelgelere harfiyen riayet ettik. Vatandaşlarımız özellikle bu konuda ciddi bir çaba sarf etti. Özellikle civar ilçelerde vakaların olduğunun duyulmasıyla vatandaşlarımız, daha da dikkatli oldu. Kurallara uyan ilçe sakinlerimize, dışarıdan gelip tedbirlere uyanlara çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan; bu salgın bitene kadar tedbirin bu şekilde sürmesidir. Rehavete kapılmamak lazım dedi. Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da ilçede tedbirlere uyulması noktasında çok hassas ve titiz davranıldığını kaydederek, Çok şükür ülkemizde ender bölgelerden bir tanesiyiz. İlçemizde şu ana kadar pozitif bir vaka görülmedi. Bunda devletimizin ortaklaşa aldığı kararların sayın valimiz ile kaymakamımızın uyarıları ve tedbirleriyle bütünleştirip, biz de belediye, emniyet ve jandarmamızla çok hassas davrandık. Halkımız çok duyarlı, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama vaka görülmemesinde de ayrı bir önemi olduğunu düşündüğüm; bölgenin doğasının ve burada yetişen ürünlerin, ağasar balı, tereyağının, peynir ile insan profilinin ektisi olduğunu düşünüyorum. Adına türküler yazılan bal koronavirüse de iyi geldiğini düşünüyoruz diye konuştu. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Dural ise ilçe sakinlerinin vatanına milletine son derece bağlı olduğuna işaret ederek, Vakaya rastlanılmayışının en büyük nedeni; ilçe halkının son derece duyarlı olması. İlçede çok cüzi de olsa bir sirkülasyon vardır. Burada dışarıdan gelenlere, muhtarlarımız aracılığıyla karantinada kalmaları sağlandı. Tedbirlere uyulmasıyla haliyle vaka burada olmamıştır. Bu da son derece sevindiricidir dedi. İlçe sakini Ebru Aksoy, İlçemiz olarak tüm uyarılara riayet ediyoruz, yaşlılarıma özellikle bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Hijyen ve temizliğe özen gösteriyoruz. İlçemiz doğal beslenmeye özen gösteriyor. Tarlada yetiştirip besleniyor, bu da bir etkendir. Haliyle güçlüyüz. Havaların ısınması bizi yanıltmasın, izolasyona tüm önlemlere dikkat edelim, çünkü bu salgın bitmiş değil diye konuştu. Mutfak alışverişi için ilçeye gelen Emine Atalar da, İnsanlarımız, çok duyarlı, sosyal mesafe kuralına özellikle çok dikkat ediliyor. Her kurala uyuyoruz. Dışarıdan gelenlerde 14 gün kuralına çok önem verdi. Herkes kurallara uyduğu için ilçemizde çok şükür vaka görülmedi. İnşallah kuralara uyarak, Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız ifadelerini kullandı. O ilçede hiç vakaya rastlanmadı: Organik ürünlerle besleniyorlar, kurallara uyuyorlar Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ve tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadı. Yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

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Kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı. Oysa ki doğal, yöresel veya organik ürün birbirinden tamamen farklı sistem ya da üretim aşamasından, birçok sertifika, izin, denetimle vatandaşa ulaştırılır."

FOTOĞRAF 24 Özellikle pandemi döneminde doğal beslenmeye ağırlık verenler İstanbul'da Çatalca, Şile, Büyükçekmece, Beykoz, Şile gibi ilçelerde tarlaların yolunu tutuyor. Özellikle hafta sonları dalından satış yapılan tarlalar dolup taşıyor. O tarlalardan biri de Çatalca Kabakça'da yer alıyor. Organik sebze tüketmek isteyenler, İstanbul'un her noktasından Kabakça Köyü'ndeki tarlaya gelerek dalından kopardıkları domates, salatalık, biber ve daha pek çok sebze ve meyveyi satın alıyor. Tarlanın sahipleri ise pandemiden önce yalnızca hafta sonu yaşanan yoğunluğun, artık hafta içinde de olduğunu ifade ediyor. Kabakça'daki tarlaya ailecek sebze toplamaya gelenler oldukça memnun. Ailesi ile Büyükçekmece'den tarlaya gelen Selin Aydın, Ailecek geliyoruz. Yaklaşık 2 senedir geliyoruz biz zaten buraya. Çocuklarımızla, ailemizle, akrabalarımızla geldiğimiz bir yer. Çok eğleniyoruz, çocuklarımız da toprağı tanıyor. Ekimi, ürünleri tanıyor. Çok eğleniyoruz, çok da sağlıklı besleniyoruz çünkü dalından kopartıyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal kullanılmıyor, yeni ilaçlama olduğunda bilgisini de veriyorlar. Biz çok memnunuz dedi. Gaziosmanpaşa'dan her hafta sebze toplamaya Çatalca'daki tarlaya gelen Serhun Burak Türkeş ise, Aşağı yukarı iki senedir her hafta gidip geliyoruz. Topraktan, dalından toplamak gayet keyifli ve güzel. İstanbul'da pazarlardan aldığımız meyve sebzenin nasıl üretildiğini bilmiyoruz ama burayı eken kişiler ile hem hoş sohbet ediyoruz, arada ikramları oluyor. Domatesi, patlıcanı, biberi kokusuyla dalından topluyoruz. Hafta sonu hem hastalık olsun hem de şehirdeki hengameden kaçmış oluyoruz. Toprağa basıyor, negatif enerji atıyoruz ifadelerini kullandı. Neşet Demirci ise, Tarlada organik, daha kaliteli ve güzel olduğu için herkese tavsiye ediyorum. Marketten aldığımız fiyatlara göre buradan aldığımız daha uygun ifadelerini kullandı. Çatalca Kabakça Köyü'ndeki Tarlayı işleten 47 yaşındaki Gülser Oktay, Biz 26-27 senedir bu işi yapıyoruz fakat 6 senedir herkes bahçeden kendi topluyor. Müşterilerimiz geliyor, bahçeden istediğini toplayabiliyor. Bahçede bütün yaz sebzelerimiz var. İki senedir de kış sebzesi olarak lahana, karnabahar brokoli falan da ekiyoruz. Müşterilerimiz memnun, dalından koparıp beğendiklerini alıyorlar. Daha evvel hafta sonu daha yoğundu fakat bu sene pandemiden dolayı insanlar daha çok dalından koparmaya özen gösteriyorlar. Hafta arası da yoğunluk olmaya başladı bu sene. Domates ve patlıcan 4 lira; her çeşit biber, salatalık ve taze fasulye ise 5 lira. Özellikle Zeytinburnu, Yenibosna, Beylikdüzü'nden müşterilerimiz geliyor. Kendileri toplamak için özellikle geliyorlar, çocuklar çok seviyor. Tarlayı dolaşıp, koşup eğleniyorlar şeklinde konuştu. Organik ürün yemek isteyen İstanbullular tarlalara koşuyor: Dalından koparıp beğendiklerini alıyorlar Koronavirüs salgınında doğal ürünlerle beslenmeye yönelen vatandaşların organik ürünlere talebi arttı. İstanbul'da organik sebze ve meyve tüketmek isteyenler köylerdeki tarlalara giderek, dalından kendileri koparttıkları ürünleri satın alıyor. Özellikle hafta sonları tarlalara akın edenler havadan da görüntülendi. BiP'te paylaş

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"Rastgele alınmamalı"

Yöresel ve organik ürünlerin fiyatından ve bir satıcıda çok sayıda bulunmamasından belli olacağını ifade eden Palandöken, tüketicilere "İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler rastgele alınmamalı, doğrudan kendi bildiğimiz bir üreticiden ya da tanıdığımız esnaftan alınmalı." çağrısında bulundu.