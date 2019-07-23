Ekonomi Orman yangınları yapay zeka ile tespit edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Orman yangınları yapay zeka ile tespit edilecek

Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve orman alanlarındaki kameralara entegre edilebilen yerli yazılımla, orman yangınlarına önceden müdahale edilebilecek. Her türlü kıvılcımı ve ateşi yakalayabilen sistem, sahip olduğu yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisiyle, ormanlık alandaki hareketliliğin nedenlerini de anında yetkililere iletecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yaz aylarının en korkutucu olayları arasında yer alan yangınlar her yıl Türkiye’de büyük zararlara neden oluyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2018 Faaliyet Raporu’na göre sadece geçtiğimiz yıl içinde 2 bin 167 orman yangını yaşanırken; bu yangınlar sonucundan 5 bin 644 hektar orman alanı zarar gördü.

Yaşanan doğa katliamının yanı sıra orman yangınlarının yarattığı ekonomik zarar da olayların bir diğer karanlık yüzü. Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleye her yıl milyonlarca liralık kaynak ayırırken, teknolojideki son gelişmeler orman yangınlarıyla mücadelede de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

ORMAN YANGINLARI İLE TEKNOLOJİK MÜCADELE

Geliştirdiği yapay zekâ destekli dijital dönüşüm uygulamalarıyla bilinen Türk teknoloji şirketi Etiya’nın iştiraki Ayvos bu yönde ortaya koyduğu yeni teknolojiyle dikkat çekiyor.

YÜZDE 100 YERLİ

% 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve orman alanlarındaki kameralara entegre edilebilen yerli yazılımla orman yangınlarına önceden müdahale edilebileceğini; bunun da her yıl binlerce hektarlık alanın zarar görmesini engelleyebileceğini ifade eden

Ayvos Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Eray Hangül şöyle devam etti:

Geliştirdiğimiz sistem, her türlü kıvılcımı ve ateşi anında yakalayabiliyor. Ateş yakmanın yasak olduğu yerlerde yetkililere hızlıca bilgi verebiliyor. İzmarit ya da çalı tutuşması gibi durumlarda da yine yetkilileri otomatik olarak uyarabiliyor. Sahip olduğu görüntü işleme teknolojisiyle, ormanda yaşayan canlıları insanlardan ayırabilen sistem, insan girişinin yasak olduğu noktalarda da ciddi bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.”

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Sistemle ilgili tüm yazılımların tamamlandığını ve test süreçlerinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Eray Hangül söz konusu teknolojinin Türkiye’de de kullanılabileceğini; bunun yanında Rusya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi orman yangınlarının yoğun olarak yaşandığı ülkelere de söz konusu teknolojiyi ihraç etmek için görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

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