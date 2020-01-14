Ekonomi Otobüs bileti alacaklar dikkat Tükenmek üzere
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüs bileti alacaklar dikkat: Tükenmek üzere

17 Ocak'ta başlayacak sömestr tatil dönemi için satışa sunulan otobüs biletlerin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Yolculuk için otobüsü tercih edeceklerin acele etmesi gerektiğini ifade eden Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Sömestr tatil dönemi için satışa sunulan biletler tükenmek üzere. Tatile gitmek isteyen vatandaşlarımızdan otobüsü tercih edeceklerin bilet almak için acele etmesini öneriyorum. Tatil dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında artış olmayacak ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirim tatil dönemlerinde uygulanmıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 17 Ocak'ta çocukların karne almasıyla sömestr tatilinin başlayacağını, bunun da otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdığını söyledi.

BİLET ALMAK İÇİN ACELE EDİN

Tatil dolayısıyla yolculukların 16 Ocak Perşembe akşamı başlamasını beklediklerini ifade eden Yıldırım, "Sömestr tatil dönemi için satışa sunulan biletler tükenmek üzere. Tatile gitmek isteyen vatandaşlarımızdan otobüsü tercih edeceklerin, bilet almak için acele etmesini öneriyorum." dedi.

  • Yıldırım, dönüşlerin 1-2 Şubat döneminde yoğunlaşacağını dile getirdi.

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, özellikle bu bölgelere yönelik otobüs biletlerinin gidiş-dönüş alınması önerisinde bulundu.

KORSAN BİLET UYARISI

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine dikkati çekerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

  • Vatandaşların, hafta sonlarının da dahil olmasıyla 16 günlük tatili fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 16 günlük sömestr tatilini süresinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz." diye konuştu.
Bilet almayı düşünenlerin acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu.

"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini bildirdi.

Mustafa Yıldırım, "Tatil dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında artış olmayacak ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirim tatil dönemlerinde uygulanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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