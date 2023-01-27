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Ekonomi

Özelleştirme İdaresi altı ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ildeki 11 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İdarenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11:00 . 27/01/2023 Cuma
AA
Özelleştirme İdaresi

Özelleştirme İdaresi

Bu kapsamda, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki 4, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 3, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

Söz konusu taşınmazlar için illere ve metrekaresine göre değişmekle birlikte 250 bin lira ila 20 milyon lira aralığında geçici teminat bedelleri belirlendi.


Son teklif verme tarihi, Antalya, İstanbul ve Bursa'daki taşınmazlar için 21 Şubat, Ankara, Aydın ve Yalova'daki taşınmazlar için ise 22 Şubat olarak tespit edildi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınıp görüşmeler yapılarak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılacağı açık artırmayla sonuçlandırılacak.




#özelleştirme
#Özelleştirme İdaresi Başkanlığ
#Resmi Gazete
#taşınmaz
10 dakika önce
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Özelleştirme İdaresi altı ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
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