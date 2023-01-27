Özelleştirme İdaresi altı ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı

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Özelleştirme İdaresi
Bu kapsamda, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki 4, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 3, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir taşınmaz satışa çıkarıldı.
Söz konusu taşınmazlar için illere ve metrekaresine göre değişmekle birlikte 250 bin lira ila 20 milyon lira aralığında geçici teminat bedelleri belirlendi.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınıp görüşmeler yapılarak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılacağı açık artırmayla sonuçlandırılacak.