Pekcan: 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Pekcan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

"ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız. 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde umarız gündem ticaret ve yatırım olacaktır.

Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik.

Sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek bu komiteler sonuç odaklı çalışacak. Karşılıklı ticareti artırma amacındayız. Sayın Ross'un ülkemizin potansiyeline şahit olduğunu düşünüyorum. Yatırım işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyorum.

İlave gümrük vergisi muafiyeti istedik

Sektörlerin kapasitesini artırarak ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. İlişkilerimizdeki bazı sıkıntıların aşılmasında ticaretimize olumlu yansımalarını olduğunu düşündük. Otomotivdeki eylem ve önemlere değindik. Bu kapsamda özellikle 232 olan ilave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebimizi paylaştık. 100 milyar dolarlık hedefimiz için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. En çok potansiyele sahip sektörlerden biri sivil havacılık sektörüdür."

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"52 Türk firması ile görüştük. Bakan Pekcan ile sağlıklı bir görüşme gerçekleştirdik.

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Neler yapacağımız Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak. Dile getirilip duyurulacak. İlk adımdan sonra biz devam etmek istiyoruz. Somut sonuçlar ve hemen sonuç alabileceğimiz adımlarla"

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