Ekonomi Pendikte 11 bin 300 kişinin oturduğu mahalle komple dönüşüme girecek Yeni planla 30 bin kişi yaşayacak
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Pendik'te 11 bin 300 kişinin oturduğu mahalle komple dönüşüme girecek: Yeni planla 30 bin kişi yaşayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Pendik'te bulunan Batı Mahallesi'nde 11 bin 300 kişinin yaşadığı bölgenin deprem riskine karşı güçlendirilmesi için hazırlanan yeni imar planlarını onayladı. Yeni plana göre kentsel dönüşümün ardından mahalle Rezerv Yapı Alanı' olarak kullanılacak ve yaklaşık 30 bin nüfusa sahip olacak.

Haber Merkezi DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı Pendik Batı Mahallesi'ndeki yeni imar alanı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı Pendik Batı Mahallesi'ndeki yeni imar alanı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Rezerv Yapı Alanı' olarak belirlenen, 54,32 hektarlık İstanbul'un Pendik ilçesindeki Batı Mahallesi’nin yeni imar planlarını onayladı. Pendik Belediyesi tarafından hazırlanan Batı Mahallesi’nin yeni imar planları dün İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıktı. Yeni planlar, itirazların alınabilmesi için bir ay süreyle askıda kalacak.

YENİ PLANA NEDEN GEREK DUYULDU?

Plan raporunda, yapılaşması büyük ölçüde tamamlanmış olan mahalle için yeniden plan yapılmasının nedeni ise şöyle açıklandı:
"Mevcut nazım ve uygulama imar planlarının bölgenin gereksinimlerini karşılayamaması, kentsel ve sosyal altyapı alanlarının dengeli ve sağlıklı gelişiminin planlanamamış olması, meri imar planları yapılaşma kriterlerine göre yapıların otopark sorunun çözülememesi ve nihayetinde söz konusu bölgede günümüz modern şehircilik ve çağdaş planlama anlayışı ile deprem riskine karşı sağlam, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapılaşmanın oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

  • Kentsel dönüşümü hızlandıracak, sosyal donatı alanlarını içinde barındıran, otopark sorununa köklü çözümler getirerek ulaşım sistemini güçlendirecek bir yaklaşımda nazım imar planı hazırlanmıştır."

YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

  • Yeni planlarla ilgili olarak hazırlanan raporun sonuç bölümüne göre, 11 bin 300 kişinin yaşadığı bölgede, yeni planlamaya göre 29 bin 93 kişinin yaşaması öngörülüyor.

Raporda özetle şu değerlendirme yapıldı:

"Mevcut arazi yapısı, 1970’li yıllardan bugüne kadar oluşumunu tamamlamış olup, yeni imar planıyla fiili durum ve üzerindeki değerler korunmuştur. İmar planının belirlemiş olduğu yapılaşma şartları, mevcut kent dokusunun yenilenmesine ekonomik olarak deste olmanın yanı sıra alandaki yapı ve nüfus yoğunluğunu gereğinden fazla artırmamayı öngörmektedir. Mevcut yolların imar planı kararıyla uygun bir şekilde genişletilmesiyle kent içi ulaşım sistemi güçlendirilmiştir. Mevcut sosyal ve teknik donatı alanlarının tamamı korunmuş olup, alanın tamamı şahıs mülkiyetinde olduğundan imar uygulaması ve kamulaştırma yapılamaması nedeniyle ilave donatı alanları planlanamamıştır. Ancak Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan 659 ada 30 parsel üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi eski planlardaki konut alanı fonksiyonundan çıkarılarak ‘Sağlık Tesisi Alanı’ olarak planlanmıştır.

  • Mevcut kent dokusunun yenilenmesine ekonomik olarak destek olunması için imar planının belirlemiş olduğu yapılaşma şartlarının yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe ve fonlarından kredi desteği sağlanarak kentsel dönüşümün desteklenmesi öngörülmektedir."
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