Ekonomi Peş peşe yanan otobüsler sonrası sıkı denetim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Peş peşe yanan otobüsler sonrası sıkı denetim

Türkiye genelinde son günlerde seyir halindeki yolcu otobüslerinde yaşanan ve kayıplara neden olan yangınlar nedeniyle ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs denetimleri sıklaştırıldı. Denetimler sonucunda bazı sürücülere ceza kesildi.

Haber Merkezi IHA
Trafik polisleri 43 ilin geçiş noktasındaki kavşakta denetimlerde bulundu.
Trafik polisleri 43 ilin geçiş noktasındaki kavşakta denetimlerde bulundu.

Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte memleketlerinden büyük şehirlere geri dönüş için yollara akın eden tatilciler, trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’den yaklaşık 100 bin araç geçiyor.

Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla gece-gündüz hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, trafik kontrol noktalarında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler sonrasında eksikleri bulunan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Otobüs denetim.

43 İLİN BAĞLANTI NOKTASI

Kurban Bayramı dolayısıyla 43 ilin bağlantı noktasın yoğun bir şekilde yolcu otobüsü geçişi olduğunu ifade eden Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmaları için hem de araçlardaki yangınların sebeplerine bakmak için uygun bir şekilde sürücüleri uyarıp ekiplerimiz tarafından araçların kontrolleri sağlanıyor. Bizim tek dileğimiz vatandaşlarımızın sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasıdır." dedi.

Trafik polisleri 43 ilin geçiş noktasındaki kavşakta denetimlerde bulundu.

DRONE İLE DENETİM

Beydoğan, "Otobüslerde en çok dikkat ettiğimiz hız sınırlarına uyup uymamaları konusunda hız ölçer cihazı dediğimiz takometrelerin kontrolleri, sürücüyle ilgili yolcuların şikayeti olup olmadığı, emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıca araçlarda yangın söndürücü tüpleri de kontrollerini sağlıyoruz. Bunların dışında ekip sayımızı arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. ’Drone’ ile de şehir içi ve şehir dışı sınırlarımız içerisinde trafik denetimi yapılmaktadır. Özellikle emniyet şeridi, emniyet kemeri, cep telefonu ile konuşma konularında ’drene’ kullanarak faydalanıyoruz. İlimiz bağlantı noktası olması dolayısıyla günlük olarak yaklaşık 100 bine yakın araç geçiyor" şeklinde konuştu.

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Trafik polisleri 43 ilin geçiş noktasındaki kavşakta denetimlerde bulundu.

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