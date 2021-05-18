Ekonomi Renkler farklı, 102 senedir spor ve gençliğin verdiği mesaj hep aynı Başarırız çünkü BuBirTakımİşi
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Renkler farklı, 102 senedir spor ve gençliğin verdiği mesaj hep aynı: Başarırız çünkü BuBirTakımİşi!

Zorluklar karşısında yılmadan ve bir arada olarak zaferleri kazanırız. 102 senedir İhtiyaç duyduğumuz gücü gençliğimizden alırız! Atatürk’ün gösterdiği yolda zafer kazanmak için tek bir şeye ihtiyaç var: TAKIM OLMAK.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Renkler farklı, 102 senedir spor ve gençliğin verdiği mesaj hep aynı: Başarırız çünkü BuBirTakımİşi!
Damat Tween ve D’S damat “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” için film hazırladı.

Sporun ve sporcunun destekçisi Damat Tween ve D’S damat “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” için hazırladığı filmde güçlü bir mottodan yola çıkıyor. Film, dönemin ünlü futbolcusu Gündüz Kılıç’ın anılarından ve Atatürk’ün sözlerinden derlenerek hazırlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. senesinde, gençlik ve sporu ileri taşıyan en önemli unsur ‘Takım Olmak’.

Sporun her dalından farklı sporcular film boyunca bu mesajı vurguladılar.

Orka Holding (Damat Tween ve D’S damat) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” vesilesi ile hazırlanan film ile ilgili şunları söyledi.

‘’Damat Tween ve D’S Damat olarak çatımız altında birleştiğimiz bütün kulüpleri moda sponsorluğundan öte görüyor, onların her anlamda yanında olmaya çalışıyoruz. Biz onlarla birbirine inanan bir takım haline geliyoruz. Bütün kulüplerimiz, teknik direktörlerimiz ve sporcularımız farklı renkleri paylaşan ezeli rakip olmalarına rağmen hiç tereddüt etmeden taraftarları için bir araya geldiler. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. senesinde gençlik ve spor için ‘Bu Bir Takım İşi!’ mesajını sahiplenen ve bu mesaj altında buluşan başka Milli Takım’ımız olmak üzere, bütün kulüp başkanlarına, teknik direktörlere ve sporcularımıza teşekkür ederiz!...

Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Futbol Takımı (Oğulcan Çağlayan), Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı (Bülent Yılmaz), Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı (Yiğit Onan), Fenerbahçe Futbol Takımı (İrfancan Kahveci), Fenerbahçe Kadın Boks Takımı (Buse Naz Çakıroğlu), Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı (Tuğçe Canıtez), Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı (Dicle Nur Babat), Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı (İzzet Ünver), Eskişehirspor Futbol Takımı (Buğra Çağlıyan, Tolga Yakut, Berkay Tanır), Tofaş Basketbol Takımı (Berk Uğurlu, Berkan Durmaz), Darüşşafaka SK Basketbol Takımı (Görkem Doğan, Doruk Dora, Troy Selim Şav) ve Trabzonspor Futbol Takımı’ndan (Uğurcan Çakır) isimleri buluşturan filmin kadrosu toplam 1 Teknik Direktör, 7 takım ve 17 sporcudan oluşuyor.

Bütün takımların ortak destek verdiği filmde Damat Tween ve D’S Damat, herkesi 102 senedir olduğu gibi gençlikle bir takım olmaya çağırıyor. ‘’Birlikteliğimizden hep güç doğacak. Çünkü #BuBirTakımİşi!’’

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