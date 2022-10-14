Ekonomi Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO)’yu ziyaret etti. ATO Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir akaya gelen Kavcıoğlu, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye
​Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye.

Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğine işaret eden Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Son 5 yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli. Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor. 2021’in son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerle kredi kompozisyonunda Türk lirasının payı arttı. KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkanı daha sınırlı olan müşterilerin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmeleri amaçlanıyor. Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık.” Kavcıoğlu, 2021’de ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğine de dikkati çekti. ATO Başkanı Baran da Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada yıllardan beri sorunlarla mücadele ettiği halde ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak, dünyada güvenli bir ada olarak kalmayı başaran bir ülke olduğunu söyledi.

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Liste yayımlandı.

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