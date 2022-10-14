Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye: Avrupa ülkeleri riskle karşı karşıya

Yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere ekonomi politikalarının icra edildiğine işaret eden Kavcıoğlu, şunları söyledi: “Son 5 yılın ortalamasına baktığımızda en düşük faiz oranlarının uygulandığını görüyoruz. Sadece kredi faizinde değil, mevduat faizinde de devlet tahvilinde de en düşük oranlar geçerli. Merkez Bankası politika faizi yüzde 12, Hazine yüzde 9,9 ile borçlanıyor. 2021’in son çeyreğinden itibaren uygulamaya alınan para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerle kredi kompozisyonunda Türk lirasının payı arttı. KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkanı daha sınırlı olan müşterilerin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmeleri amaçlanıyor. Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık.” Kavcıoğlu, 2021’de ortalama yüzde 23 civarında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 18 seviyesine gerilediğine de dikkati çekti. ATO Başkanı Baran da Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada yıllardan beri sorunlarla mücadele ettiği halde ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak, dünyada güvenli bir ada olarak kalmayı başaran bir ülke olduğunu söyledi.

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