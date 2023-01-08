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SAVUNMA SANAYİ

Rus basını Türk SİHA’larının başarısını manşetlerine taşıdı: Küresel ilgi odağı

Başta Dağlık Karabağ savaşı olmak üzere Doğu Akdeniz'deki başarıları sayesinde Türk SİHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor. SİHA'ları manşetlerine taşıyan son ülke Rusya oldu. Rus basını Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına SİHA ihracatı yaptığına dikkat çekerek, "Küresel ilgi odağı haline geldi" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Rus basını Türk SİHA’larının başarısını manşetlerine taşıdı: Küresel ilgi odağı
Bayraktar TB2

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları Rus basının gündemine. BAYKAR Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today'den dikkat çeken bir analiz geldi. Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı.

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Rus basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

BAYKAR Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today (RT) Türk SİHA'ları için şu değerlendirmede bulundu; "Drone üreticisi, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerini 2020 Dağlık Karabağ ihtilafında Ermenistan'a karşı büyük bir etki yaratmak için konuşlandırmasının ardından küresel ilgi odağı haline geldi."

Bayraktar TB2 SİHA’larla S-300’ün imha edildiği anlar
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Bayraktar TB2 SİHA’larla S-300’ün imha edildiği anlar
Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2 SİHA'larla, Ermenistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'ni imha ettiği anların görüntüsü paylaşıldı. SİHA'larla vurulan noktalar arasında, Ermenistan'ın Batının desteğini almak için söylediği yalanın aksine sivil hedefler yok. Vurulan noktalar arasında saldıran Ermeni askerlerin mevzileri yer alıyor.

'SİPARİŞ YAĞIYOR'

SİHA'nın şimdiden bir düzineden fazla ülkeye satıldığına vurgu yapan RT, "Baykar'ın ihracatı geçen yıl yüzde 78 artarak 1.18 milyar dolara ulaştı" dedi.

Haberde Bayraktar'ın bu silahların yazılımının Türkiye'ye ait olduğuna vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi; "Röportajda, şirketin her şeyden önce sadece Türkiye ile yakın ilişkisi veya stratejik ittifakı olan ülkelere savaş uçağı sattığını ve böylece sırtından bıçaklanmayı beklemiyor."

Selçuk Bayraktar: Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar: Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık
  • RT haberinde Ukrayna'nın elindeki drone'ların büyük bölümünün imha edildiği iddiasına da yer verdi. Haberde 'Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın askeri operasyonuna başlamasından bu yana Ukrayna'nın TB2 filosunun çoğunun imha edildiğini iddia etti' ifadelerine yer verildi.
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