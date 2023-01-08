Rus basını Türk SİHA’larının başarısını manşetlerine taşıdı: Küresel ilgi odağı

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları Rus basının gündemine. BAYKAR Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today'den dikkat çeken bir analiz geldi. Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı.

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Rus basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

BAYKAR Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları manşetten duyuran Russia Today (RT) Türk SİHA'ları için şu değerlendirmede bulundu; "Drone üreticisi, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerini 2020 Dağlık Karabağ ihtilafında Ermenistan'a karşı büyük bir etki yaratmak için konuşlandırmasının ardından küresel ilgi odağı haline geldi."

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'SİPARİŞ YAĞIYOR'

SİHA'nın şimdiden bir düzineden fazla ülkeye satıldığına vurgu yapan RT, "Baykar'ın ihracatı geçen yıl yüzde 78 artarak 1.18 milyar dolara ulaştı" dedi.

Haberde Bayraktar'ın bu silahların yazılımının Türkiye'ye ait olduğuna vurgu yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi; "Röportajda, şirketin her şeyden önce sadece Türkiye ile yakın ilişkisi veya stratejik ittifakı olan ülkelere savaş uçağı sattığını ve böylece sırtından bıçaklanmayı beklemiyor."

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