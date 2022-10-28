Ekonomi Selçuk Bayraktar Polonyaya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar: Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nın son gününde açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Polonya’ya bugün teslimatımız gerçekleşti. İlk sistemin teslimatı gerçekleşti. Oradada büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı ’Bayraktarlarımızı bekliyoruz’ diye sosyal medyadan duyurdu. Bizde onları en iyi biçimde göreve hazırladık. Bugün teslimatı gerçekleşti" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Selçuk Bayraktar: Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık
Selçuk Bayraktar

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nın son gününde açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Polonya’ya bugün teslimatımız gerçekleşti. İlk sistemin teslimatı gerçekleşti. Oradada büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı ’Bayraktarlarımızı bekliyoruz’ diye sosyal medyadan duyurdu. Bizde onları en iyi biçimde göreve hazırladık. Bugün teslimatı gerçekleşti" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayraktar, Polonya’ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını bugün yaptıklarını söyledi.


Polonya’dan 'Bayraktar' paylaşımı: Geliyorlar
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Polonya’dan 'Bayraktar' paylaşımı: Geliyorlar

Kızılelma’nın ilk uçuşla birlikte serüveninin başlayacağını söyleyen Bayraktar, "Baykar’ın stratejik iş birliği kapsamında anlaşmalar oldu. Fuarın özellikle ülkemizin savunma sanayisinin geldiği nokta açısından rağbet görmesi çok gurur verici. Sadece savunma sanayinde değil tüm diğer alanlarda da genç girişimlerimiz ve teknoloji firmalarımız başaracaktır" ifadelerini kullandı.

Fuara askeri heyetlerin katılımlarının dikkat çektiğini söyleyen Bayraktar, "Dünyanın içinden geçtiği güvenlik krizleriyle dolu döneme ve ülkemizin ne kadar önemli bir rol oynadığına bağlıyorum. Teknolojileri geliştirme açısından dünyanın bir anlamda göz önünde sergilenmesi açısından o sebepten dolayı bu kadar büyük rağbet gördüğünü değerlendiriyorum" dedi.

İHA

"Bayraktar TB2’ye yoğun bir talep var"

Baykar’ın son 20 senelik İHA serüveninde tüm gelirlerin yüzde 75’ine yakın bir kısmının ihracattan geldiğini belirten Bayraktar, "Bu oran geçtiğimz yıl yüzde 98 olarak gerçekleşti. Özellikle Bayraktar TB2’ye yoğun bir talep var. Bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Akıncı da bugüne kadar 5 ülkeyle imzalandı ama Akıncı’da henüz yeni diyebiliriz. Akıncı’ya henüz geliştirme aşamasında da talep vardı. Bayraktar TB2 SİHA alanındaki ilk göz ağrımız. Kendi sınıfının çok önemli bir noktasında bulunuyor. Bayraktar TB2 muharebelerdeki paradikma değiştirici en önemli unsur oldu. Şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma’nın faaliyetleriyle uğraşıyoruz" açıklamalarında bulundu.

İnsansız Hava Araçları (İHA) alanında Türkiye’nin tüm dünyaya damgasını vurduğunu vurgulayan Bayraktar, "Dünyada ilk 3 ülke arasına girmiş olduk. TSK konunun uzmanı olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Bu bir yarış, sürekli inovasyon yaparsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. Herhangi bir gevşeklik, yavaşlama bu yarıştaki liderliği kaybetmeye neden olabilir" dedi.

İHA

Polonyalı Bakan: Türkiye ile savunmada iş birliği büyük öneme sahip
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Polonyalı Bakan: Türkiye ile savunmada iş birliği büyük öneme sahip

"Polonya’ya bugün teslimatımız gerçekleşti"

Kendi teknolojilerini üreten Türkiye hedefiyle Teknofest’i düzenlediklerini hatırlatan Bayraktar, "Polonya’ya bugün teslimatımız gerçekleşti. İlk sistemin teslimatı gerçekleşti. Oradada büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı ’Bayraktarlarımızı bekliyoruz’ diye sosyal medyadan duyurdu. Bizde onları en iyi biçimde göreve hazırladık. Bugün teslimatı gerçekleşti" diye konuştu.

İHA

Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi
FOTOĞRAF 7
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Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen Bayraktar TB2 bağış kampanyaları Norveç'e de taşındı.
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Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi.
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Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatıldı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor.
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Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.
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Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini getirdi. Norveç'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı.
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Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı sağlanacak.
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Kampanya kapsamında 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması ve Ukrayna Büyükelçiliği yardım fonuna iletilmesi hedefleniyor.
Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi
Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi. Ukrayna'ya teslim edilmek üzere Bayraktar TB2 bağış kampanyaları düzenleyen ülkeler arasına Norveç'e de katıldı.


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