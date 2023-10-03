Rusya'dan akaryakıt ihracat yasağına ilişkin yeni açıklama: İstikrar sağlanıncaya kadar sürecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Novak, Soçi kentinde petrol ve akaryakıt piyasalarındaki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Tavan fiyat gibi uygulamaların olumsuz sonuçlar yarattığını belirten Novak, “En kötüsü de gelecekte sadece Rus enerji kaynaklarına karşı değil, diğer ülkelere ve diğer ürünlere karşı da kullanılabilecek bir emsal oluşturmasıdır.” dedi.
Novak, tavan fiyat uygulamasının etkisiz bir araç olduğunu ve sadece son tüketicileri etkilediğini ifade etti.
Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül’de yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.