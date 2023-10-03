Rusya'dan akaryakıt ihracat yasağına ilişkin yeni açıklama: İstikrar sağlanıncaya kadar sürecek

Tavan fiyat gibi uygulamaların olumsuz sonuçlar yarattığını belirten Novak, “En kötüsü de gelecekte sadece Rus enerji kaynaklarına karşı değil, diğer ülkelere ve diğer ürünlere karşı da kullanılabilecek bir emsal oluşturmasıdır.” dedi.