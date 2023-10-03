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Dünya

Küresel ticaretin yeni rotası: 'Kalkınma Yolu Projesi’ başladı

Kalkınma Yolu Projesi, bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Basra Körfezi‘nden Türkiye’ye uzanacak olan Kalkınma Yolu Projesi’nin başladığını belirtti.

Seren Som
14:14 . 3/10/2023 Salı
AA
Irak, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlaması öngörülen Kalkınma Yolu Projesi'ni tarih, kültür ve ortak çıkarların yanı sıra ekonomik hinterlandın buluşmasında umut verici bir fırsat olarak görüyor.

Irak, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlaması öngörülen Kalkınma Yolu Projesi'ni tarih, kültür ve ortak çıkarların yanı sıra ekonomik hinterlandın buluşmasında umut verici bir fırsat olarak görüyor.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nin yazılı açıklamasına göre Sudani, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Igor Levitin ile Bağdat’ta bir araya geldi.

Sudani’nin ilerleyen günlerde Moskova’ya yapacağı ziyaretin değerlendirildiği görüşmede; Başbakan Sudani, Kalkınma Yolu Projesi ve Basra Fav Limanı projesinin başladığını ifade etti.

Kalkınma Yolu ve Fav Limanı projelerinin sürdürülebilir ekonomik projeler olduğunu anlatan Sudani, çoklu ekonomiye adım atmak isteyen hükümetin gelir kaynağı olarak sadece petrole bağımlı kalmak istemediğini kaydetti.

Rus Devlet Başkan Yardımcısı Levitin de Irak ile çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Kalkınma Yolu Projesi

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ile bu kapsamda inşa edilecek limanlar ve kentleri barındırıyor.

Irak, projenin ilk ayağı olan Büyük Fav Limanı ile Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltmayı ve bir transit merkezi olmayı amaçlıyor.

Orta Doğu'nun en büyük limanı olması hedeflenen Büyük Fav Limanı'nı bin 200 kilometre uzunluğundaki demir yolu ve otoyollar Türkiye sınırına bağlayacak.

Ne zaman bitecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 30 Ekim’de Bağdat’ı ziyaret ederek Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybis es-Sadavi ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Kalkınma Yolu Projesi’ni görüşmüştü. Bakan Uraloğlu, söz konusu projenin 2028 yılında bitebileceğini söylemişti.

Neden önemli?

Rusya'nın içinde bulunduğu "Kuzey Koridoru" ile İran'ın içinde yer aldığı "Güney Koridoru"na alternatif oluşturan Orta Koridor, Çin ile Avrupa'nın bütünleşmesi adına önemli bir yere sahip bulunuyor. Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alıyor.


Yaklaşık maliyet 22 milyar dolar

Türkiye tarafını Ticaret Bakanlığı’nın temsil ettiği ortak fizibilite çalışmasına göre; 1200 kilometre uzunluğundaki Kalkınma Yolu Projesi, yaklaşık 22 milyar dolara mal olacak. Bu maliyetin 16 milyar doları demir yolu için, 6 milyar doları ise kara yolu için kullanılacak. Bu iki kalemin yanı sıra Irak Hükümetinin yapacağı ekstra maliyet de olacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli Zengezur Koridoru'n hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici'' ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed’in teklifi olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Kalkınma Yolu Projesi noktasında, Amerika’nın, Japonya’nın, Hindistan’ın ve Çin’in kendilerince projeye yaklaşımları söz konusu. Bizim durumumuz çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Kalkınma Yolu bu coğrafyaya özellikle çöreklenmiş tüm karanlık odakları yok edecek kalkınma aydınlığının inşallah ilk adımı olacaktır. Bundan dolayı çok çok büyük önem arz ediyor. Türkiye de bu işin tam nirengi noktasında'' dedi.


#Irak
#Kalkınma Yolu Projesi
#Muhammed Şiya es-Sudani
#Basra Körfezi
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