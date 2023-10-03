Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Mazot ve gübre desteği hesaplara aktarıldı

Çiftçilere mazot ve gübre desteği bugün itibarıyla hesaplara yatırıldı.





Ödemeler kartlara tanımlandı

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun"





Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı.🚜



Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz.



Hayırlı ve bereketli olsun.🌾 pic.twitter.com/Xyi3QEjwf5 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 3, 2023









Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Destekleri erken ödendi

"Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.





Kararla hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2023 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin bu yıldan itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.





Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmeleri halinde, Ziraat Bankası'nca, destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla, 29 Mart 2024 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle ödenebilecek.





Destek ödemesinin banka tarafından kredi kullandırılarak üreticilere yapılması halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal üreticiler adına bankaya yatırılacak.





Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2024 yılında bankaya iletilecek.







