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Rusya'dan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 15 milyar dolar yatırım

Rusya'nın ulusal nükleer enerji şirketi ROSATOM'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi.

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Rusyadan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 15 milyar dolar yatırım
Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Rusya, Akkuyu NGS için 15 milyar dolar sıcak para aktarımı yapacak.

Türkiye’nin ilk nükleer gücü olacak olan Akkuyu nükleer güç enerji santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa ediliyor.

İlk ünitesi 2023'te devreye girecek santral, tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini, İstanbul'un ise elektrik talebinin yüzde 90'ını karşılayabilecek.

Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, ülkenin gücüne güç katacak.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin inşası planlandığı gibi adım adım ilerliyor. 4 reaktörden oluşan tesiste, her bir reaktör bin 200 megavat olacak.

Toplam kurulum gücü ise 4 bin 800 megavat olan santral, tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretebilecek.

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Bakan Dönmez'den 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali' paylaşımı: Dördüncü reaktörün temeli yarın atılacak
OYNAT 00:19
Bakan Dönmez'den 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali' paylaşımı: Dördüncü reaktörün temeli yarın atılacak
Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü reaktörünün temeli yarın atılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 'Türkiye'nin enerjisi Akkuyu'dan yükselmeye devam edecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız.' ifadelerini kullandı.


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