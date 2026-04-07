Rusya'nın uluslararası rezervleri 749 milyar dolara geriledi

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Nisan itibarıyla 1 Mart’a kıyasla yüzde 7,45 azalarak 749 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.