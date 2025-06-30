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Sanayiye yeşil karne geliyor: 6 bin tesis dönüşüme hazırlanıyor

Sanayiye yeşil karne geliyor: 6 bin tesis dönüşüme hazırlanıyor

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Türkiye, sanayide yeşil üretim dönemine geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayide sürdürülebilir üretim için kritik bir adım atıyor.

1 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle sanayide çevreci üretim standartları zorunlu hale getiriliyor. “Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği” ile firmalar, çevresel performanslarına göre belgelenerek uluslararası standartlarda yeşil üretim yapacak.

Yaklaşık 6 bin tesis, hava, su, toprak ve gürültü kirliliği gibi çevresel etkileri ölçülerek “Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) Belgesi” ile F’den A’ya kadar sınıflandırılacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kurulacak tesislerin en az ‘D’ sınıfında olması zorunlu hale gelecek. Mevcut tesisler ise 2028 yılına kadar en az F, 2030 yılına kadar en az D seviyesine ulaşmak zorunda. Böylece çevreci üretim teşvik edilip, uluslararası pazarda rekabet güçleri artırılacak.

YEŞİL MUTABAKAT SANAYİCİYİ KORUMA AMAÇLI

6 bin tesisin etkileneceği uygulama, Türkiye’nin “Sürdürülebilirliğin Yüzyılı” vizyonunun temel taşlarından biri olacak. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası’nın meclis toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2026 yılında devreye girecek “Avrupa Yeşil Mutabakatı” çerçevesinde Türkiye’nin, sanayicisini koruyup yönlendirecek çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Kurum, “İklim Kanunu ile hiçbir ülkenin tesiri altında kalmadan daha özgür bir araştırma, geliştirme ortamı sağlamış olacağız. Bir taraftan kanunlarımızı ve üretimimizi dünyayla uyumlu hale getireceğiz, diğer taraftan ülkemizin kalkınmasına halel getirmeyecek bir anlayışta ilerleyeceğiz. Bu kanun çerçevesinde, sanayide en güçlü şekilde üretimimizi ortaya koyacağız. Memleketimizi iklim krizinin getirdiği olumsuz etkilerden hep birlikte koruyacağız” dedi.

1.000 başvuru yapıldı

  • Sanayide yeşil dönüşüm belgelendirme sürecinde, yönetmelikle belirlenen başvuru dosyasındaki bilgilere istinaden, değerlendirme, değişiklik ve gözden geçirme süreçlerinde ilgili raporların hazırlanmasından sorumlu olacak "SYD Sorumlusu" ve belgelendirme sürecinde koordinasyonunu sağlamaktan ve raporların tamamından sorumlu olacak "SYD Başsorumlusu" görev alacak. SYD Başsorumlusu ve Sorumlusu başvuruları 30 Nisan 2025 itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden toplanmaya başlandı. Bugüne kadar yaklaşık 1.000 başvuru yapıldı. İklim Kanunu özellikle AB politikalarına uyum açısından da önemli.


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