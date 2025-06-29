Kiralık sosyal konutla fiyatlar dengelenir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını söylemişti. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa’da Yakası’nda kiralık sosyal konut yapacaklarını da kaydeden Kurum’un açıkladığı projeyi sektör temsilcileri, değerlendirdi.

YOLDA 800-900 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, hükümetin sosyal kiralık konut üretimini teşvik etmesinin son derece yerinde bir adım olduğunu belirtti. Konuta erişimin her geçen gün zorlaştığını ve maliyetlerin arttığını anlatan Çekici, “Bu nedenle hükümetin sosyal kiralık konut üretimini teşviki kıymetli. Nitekim sektörümüzde öncelikli konu barınma ve kentsel dönüşüm. Türkiye’nin yılda 800-900 bin konut üretmeye ihtiyacı var. Şu anda sadece 500-600 bin adet üretiliyor ve bu ihtiyacı karşılayamıyor” dedi.

EVLERİ TOKİ YAPABİLİR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan da kiralanmak üzere yapılması planlanan sosyal konutlara Türkiye’nin çok ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Kiralık sosyal konutların ancak TOKİ’nin yapabileceğini dile getiren Akdoğan, “Şu anda talep çok yüksek. Evlenenler, tayinler, öğrenciler gibi kiralık talebini artıran pek çok unsur var. Yapılacak kiralık konut sayısı ne kadar yüksek olursa fiyatlar o kadar normalleşir.” açıklamasında bulundu.

Akdoğan, söz konusu konutların ciddi talep göreceğini ifade ederek, şunları ifade etti: “Bu proje kiralık konut piyasasının normalleşmesine ve fiyatların ulaşılabilir olmasına önemli katkı sağlayacak.”

AŞAMALI KONUT SAHİBİ SİSTEMİNİ YAYACAĞIZ

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da Bakan Kurum’un kiralık sosyal konut vurgusunu kıymetli bulduğunu söyledi. Kira artışlarının en yoğun hissedildiği illerden birisinin İstanbul olduğunu vurgulayan Akbal, burada başladıkları aşamalı konut sahibi olma sistemini ülke geneline yayacaklarını anlattı. Akbal, farklı modellerden birisinin İngiltere’de uygulanan ‘ortak ev sahipliği (shared ownership)’ sistemi olduğunu kaydetti.







