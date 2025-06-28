IC İçtaş İnşaat Romanya’da demir yolu ihalesi kazandı

Romanya Ulusal Demiryolları Şirketi CFR SA tarafından “Craiova –Drobeta Turnu Severin - Caransebeș” demiryolu hattının rehabilitasyonu için düzenlenen ihaleyi, IC İçtaş İnşaat liderliğindeki IC İçtaş-Rotary Construcii Mentenană S.A. konsorsiyumu kazandı. Yatırım projesi kapsamında tasarım ve inşaat sözleşmesi imzalanan projeyle Drobeta Turnu Severin – Băile Herculane hattı üzerindeki 42 kilometrelik bölümdeki ray sistemlerinin yanı sıra peronların, elektrik, sinyalizasyon ve güvenlik altyapısı yenilenecek.

PROJE DEĞERİ 15 MİLYAR TL

Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2021–2027 Ulaştırma Programı kapsamında hayata geçirdiği ve yaklaşık 460 milyon avro (yaklaşık 15 milyar TL) değerindeki proje, ülkenin ulaştırma altyapısı geliştirme sürecinde önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Bu stratejik yatırımın, Romanya’nın ekonomik rekabet gücünü artırması, ülkenin Avrupa ulaşım ağının entegrasyonunun sağlanması ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden modern, güvenli ve verimli bir demiryolu altyapısı oluşturmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

“Yeni pazarlarda büyüme stratejimiz doğrultusunda, öncelik verdiğimiz bölgeler arasında yer alan Avrupa’da yeni bir projeye daha başlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Demiryolu altyapı projelerindeki deneyimimizi ve kaliteye verdiğimiz önceliği bir kez daha ortaya koyacağız. Proje kapsamında hattın ilgili bölümlerinde altyapı, 22,5 ton dingil yükü ve 740 metreye kadar tren uzunluğu için uygun hale getirilecek. Hat üzerinde yer alan yedi tünel ve 23 köprünün modernizasyonu ve istasyonlarda gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.”







