TÜRKŞEKER’den rekor üretim: Türkiye’nin üretim güvencesiyiz

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), 2024 üretim sezonunu rekorlarla kapattı. TÜRKŞEKER Genel Müdürü Muhiddin Şahin, TBMM KİT Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Türkiye’nin pancar şekeri üretiminde dünyada 5’inci, Avrupa’da ise 4’üncü sırada yer aldığını vurguladı. Şahin, “Dünya şeker pancarının yaklaşık yüzde 2,5’ini TÜRKŞEKER olarak biz üretiyoruz. Türkiye’nin üretim güvencesiyiz” dedi.

Muhiddin Şahin

ŞİRKET SERMAYESİ 50 MİLYAR LİRA

2024 yılında 93 bin üreticiyle 3,4 milyon dekar alanda 22,3 milyon ton şeker pancarı üretildiğini belirten Şahin, bu pancarlardan 2 milyon 750 bin ton şeker elde edildiğini açıkladı. 2021 yılıyla kıyaslandığında üretimde yaklaşık yüzde 34’lük artış sağlandığına dikkat çeken Şahin, “2023 üretim döneminde tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi pancarda da tarihi rekorlar kırdık” diye konuştu. TÜRKŞEKER’in finansal yapısında da büyük bir değişim yaşandığını anlatan Şahin, 2021 yılında 3 milyar 930 milyon TL olan şirket sermayesinin 2024 sonu itibarıyla 50 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

YERLİ TOHUM RÜYASI GERÇEK OLDU

Yaklaşık otuz yıldır üzerinde çalışılan yerli tohum üretiminde de hedefe ulaşıldığını duyuran Şahin, “Enstitümüzde geliştirilen ‘2023’ ve ‘2053’ adlı iki tohum, geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığı tarafından Milli Çeşit Listesi’ne kaydedildi. Böylece dışa bağımlılıktan kurtulmanın ilk adımını attık” dedi.

TARIMDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Pancar üretiminin etkin takibi için 2024 yılında önemli bir dijitalleşme adımı atıldığını belirten Şahin şunları kaydetti: “Teşekkülümüze ait şeker fabrikalarında ilk kez coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri kullanmaya başladık. Böylece pancarın sulaması, uygun alana ekilip ekilmediği, tahribat olup olmadığı ve münavebe kontrolü gibi pek çok süreç uydu sistemiyle izlenebiliyor.”

MARKET RAFLARINDA ‘TÜRKŞEKER’ LOGOSU

2022 yılında yaşanan şeker krizinin ardından piyasada istikrarın sağlandığını belirten Şahin, “2024 itibarıyla TÜRKŞEKER ürünleri tekrar market raflarındaki yerini aldı. ‘Yüzde 100 Pancar Şekeri’ logosuyla satışlarımız hem fiziksel hem dijital ortamlarda devam ediyor ve ciddi piyasa payı elde ettik” ifadelerini kullandı. TÜRKŞEKER’in sosyal sorumluluk projelerine de değinen Şahin, fabrika bünyesinde atık enerjiden faydalanılarak tarım yapılmaya başlandığını kaydetti.







