Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı kapatılırsa alternatifimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bölgemizde yaşanan çatışma durumu, kısa bir savaş durumu adına ne koyarsak, ilk etapta İsrail zaten bizim hava sahasını kullanmadığımız bir ülke. İsrail, Suriye'nin neredeyse tamamına yakın bir bölümü ama daha çok güney bölümü, Irak'ın tamamı ve İran hava sahası fiil olarak kapandı zaten.

Biz de gerekli notaları yayınlayarak hem oralara olan uçuşları durdurduk, hem de o hava sahalarının kullanılmasını engellemiş olduk. Tabii bu 12. gün, 11. gün İran'ın Katar'daki Amerikan üssünü vurmasıyla, bu güneydeki Arap Yarımadası'ndaki bazı ülkelerin hava sahaları da pratikte kapanmış oldu ve sefer iptalleri olmuş oldu.

An itibariyle İran hava sahasının halen önemli bir bölümü kapalı. Sadece üst geçişler hava sahasından müsaade edilmiş, kullanılmaya başladı. Yani İran'a doğrudan gidecek ya da doğrudan hareket edecek uçaklar için değil, üst geçiş olarak sadece bildiğim kadarıyle Meşed Havalimanı hatırlayabildiğim kadarıyle onun olduğu bölgedeki uçuşlar, oradaki notam kaldırıldı. Diğer taraftaki notamlar devam ediyor. Bizim oradaki ticari uçuşlarımızı engelledi. Tabii bir turist hareketliği İran'dan bekliyorduk. Yine diğer Arap ülkelerinden. Onunla ilgili bazı etkilerinin olduğunu söyleyebilirim. Ama bundan sonra artık normale dönmeyle ilgili ciddi bir aşama kat edildi. Sadece bir İran hava sahası kaldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA TÜRKİYE'YE ETKİ EDER Mİ?

Kapatılma söylemi bile dünyadaki petrol piyasalarında %15'e kadar bir fiyat dalgalanmasına sebebiyet verdi. Petrolün %30 civarı, civarı Hürmüz Boğazından sağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de elbette etkilenmesi söz konusu. Ancak bu süreçte biz enerji bakanımızla da gerekli görüşmeleri yaptık. Türkiye'nin alternatifleri var. Irak'tan var, Azerbaycan'dan var, Rusya'dan var baktığımızda ve Türkiye'nin bir depolama kapasitesi var.

Bunları dikkate aldığımızda böyle kısa vadede ya da bu kadar bir süreçte ciddi bir şekilde etkilenmediğimizi söyleyebilirim. Ama peki kapatılsaydı ne olurdu? Ciddi aksamalara sebebiyet verir ama bizim alternatif kanallarımız var. Belki birazcık zorlar ama ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Tam da bu noktada bizim yapmayı planladığımız bir kalkınma yolu koridoru projesi var.

Hürmüz Boğazı kapanırsa bu petrol ve doğal gaz sevkiyatı durmuş olur. Peki o civarda Basra Körfezi'nde üretilen şeylerde petrol ve doğal gaz da orada kalmış olur. Kalkınma Yolu Koridoru hayata geçtiği zaman yani Basra'dan Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemize Ova Köy'e kadar gelecek olan 1200 km'lik demir yolu kara yolu ve enerji nakil hatları yolu olacak. Mesela bugün bitmiş olsaydı bu proje, piyasalar %15'lik bir fiyat artışıyla tepki vermezdi. Bu kadar basit.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Uzakdoğudan çıkan yükler, geçmişte ipek yolu, devamında işte karayolu, demir yolu, şimdi işte modern ipek yolu diye birçok ad verebiliyoruz. Şimdi bakın şurada çok güzel bir harita var. Şu anda mesela bizim kullandığımız daha çok Süveyş kanalından giden hattır. Bizim derken daha çok Avrupa'ya yönelik yüklerin gittiği Süveyş kanalından yaklaşık 35 günde Londra'ya kadar gidebiliyor bu yük. Süveyş kanalında yine bu İsrail ve Gazze'deki çatışmalardan dolayı sıkıntılar olmuştu biliyorsunuz. Buradaki bazı gemilerin geçişleri tehdit altında olunca ümit burnundan dolaşarak 45 günde gidebilmişlerdi. Yani 10 günlük bir zaman kaybı ve maliyet kaybı gerçekten çok büyük bir rakam. Çok önemli bir kayıp.

Biz kalkınma yolunu bitirdiğimizde inşallah 25 güne inmiş olacak bu süre. Yani 35 gün, 45 gün, 25 gün. Peki orta koridorda neredeyiz? Orta koridorda şu anda Çin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar 18 günde gidebiliyor. Biz iyileştirmeleri yaptığımız zaman bu 15 güne düşmüş olacak. Dolayısıyla orta koridor bu anlamda ülkemizin hem bir ticaret anlamında hem de strateji anlamında güçlü bir kazanımı olmuş olacak. Halihazırda işleyen ama istediğimiz kadar henüz kapasitesi ya da yükü almamış olan bir koridor. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz.

ULAŞTIRMA KORİDORLARI FORUMU

Biz geçen ay Çin'deydik, mesela daha fazla bu koridordan tren göndermeye başlayacaklar. Bizim tabi boğazı sadece Marmaray'dan geçebiliyoruz. Günde dört yük treniyle geçebiliyoruz. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerindeki demir yolu hattını Avrupa ve Asya tarafından bağladığımız an bu kapasite problemi tamamen ortadan kalkmış olacak. Tabi bunu tam sağlamamız yaklaşık dört yılı almış olacak. Yani 2029 ya da 2030'da olmuş olacak. O zamana kadar da bu diğer eksikliklerimizi de inşallah gidermiş olacağız.

Forumda bütün ulaşım sektörlerinden havacılıktan karayolu, demir yolu ve denizciliğe kadar yaklaşık 40 hatta daha fazla bakan, 10-11 tane bakan yardımcısı toplam 70 ülkeden kuruluşların katılımı var. Orada tam da biz bu koridorları nasıl daha geliştirebiliriz? Sadece normal zamanda değil, kriz anında olağanüstü hallerde de bu koridorlara olan ihtiyacımız, şimdi de nasıl planlarız? Onları konuşacağız. Bütün bunların hepsini inşallah yarın 14.30'da Cumhurbaşkanımızın açılışıyla beraber üç günlük bir beyin fırtınası ve işbirliği imkanlarını yakalamış olacağız.







