Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı kapatılırsa alternatifimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda Türkiye'nin sahip olduğu alternatif yolları sıraladı. Bakan Uraloğlu, "Kapatılma söylemi bile petrolde yüzde 15'e kadar fiyat dalgalanmasına sebep verdi. Türkiye'nin Irak, Azerbaycan, Rusya'dan alternatifleri var. Kısa vadede ciddi etkilenmeyiz. Alternatiflerimiz var ama birazcık zorlar" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bölgemizde yaşanan çatışma durumu, kısa bir savaş durumu adına ne koyarsak, ilk etapta İsrail zaten bizim hava sahasını kullanmadığımız bir ülke. İsrail, Suriye'nin neredeyse tamamına yakın bir bölümü ama daha çok güney bölümü, Irak'ın tamamı ve İran hava sahası fiil olarak kapandı zaten.
Biz de gerekli notaları yayınlayarak hem oralara olan uçuşları durdurduk, hem de o hava sahalarının kullanılmasını engellemiş olduk. Tabii bu 12. gün, 11. gün İran'ın Katar'daki Amerikan üssünü vurmasıyla, bu güneydeki Arap Yarımadası'ndaki bazı ülkelerin hava sahaları da pratikte kapanmış oldu ve sefer iptalleri olmuş oldu.
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA TÜRKİYE'YE ETKİ EDER Mİ?
Hürmüz Boğazı kapanırsa bu petrol ve doğal gaz sevkiyatı durmuş olur. Peki o civarda Basra Körfezi'nde üretilen şeylerde petrol ve doğal gaz da orada kalmış olur. Kalkınma Yolu Koridoru hayata geçtiği zaman yani Basra'dan Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemize Ova Köy'e kadar gelecek olan 1200 km'lik demir yolu kara yolu ve enerji nakil hatları yolu olacak. Mesela bugün bitmiş olsaydı bu proje, piyasalar %15'lik bir fiyat artışıyla tepki vermezdi. Bu kadar basit.
KALKINMA YOLU PROJESİ
Uzakdoğudan çıkan yükler, geçmişte ipek yolu, devamında işte karayolu, demir yolu, şimdi işte modern ipek yolu diye birçok ad verebiliyoruz. Şimdi bakın şurada çok güzel bir harita var. Şu anda mesela bizim kullandığımız daha çok Süveyş kanalından giden hattır. Bizim derken daha çok Avrupa'ya yönelik yüklerin gittiği Süveyş kanalından yaklaşık 35 günde Londra'ya kadar gidebiliyor bu yük. Süveyş kanalında yine bu İsrail ve Gazze'deki çatışmalardan dolayı sıkıntılar olmuştu biliyorsunuz. Buradaki bazı gemilerin geçişleri tehdit altında olunca ümit burnundan dolaşarak 45 günde gidebilmişlerdi. Yani 10 günlük bir zaman kaybı ve maliyet kaybı gerçekten çok büyük bir rakam. Çok önemli bir kayıp.
ULAŞTIRMA KORİDORLARI FORUMU
Biz geçen ay Çin'deydik, mesela daha fazla bu koridordan tren göndermeye başlayacaklar. Bizim tabi boğazı sadece Marmaray'dan geçebiliyoruz. Günde dört yük treniyle geçebiliyoruz. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerindeki demir yolu hattını Avrupa ve Asya tarafından bağladığımız an bu kapasite problemi tamamen ortadan kalkmış olacak. Tabi bunu tam sağlamamız yaklaşık dört yılı almış olacak. Yani 2029 ya da 2030'da olmuş olacak. O zamana kadar da bu diğer eksikliklerimizi de inşallah gidermiş olacağız.
Forumda bütün ulaşım sektörlerinden havacılıktan karayolu, demir yolu ve denizciliğe kadar yaklaşık 40 hatta daha fazla bakan, 10-11 tane bakan yardımcısı toplam 70 ülkeden kuruluşların katılımı var. Orada tam da biz bu koridorları nasıl daha geliştirebiliriz? Sadece normal zamanda değil, kriz anında olağanüstü hallerde de bu koridorlara olan ihtiyacımız, şimdi de nasıl planlarız? Onları konuşacağız. Bütün bunların hepsini inşallah yarın 14.30'da Cumhurbaşkanımızın açılışıyla beraber üç günlük bir beyin fırtınası ve işbirliği imkanlarını yakalamış olacağız.