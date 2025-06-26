Bakan Uraloğlu'ndan hava sahası kısıtlamalarına ilişkin açıklama: 9 ülkede kalktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların ardından uygulanan hava sahası kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 26 Haziran itibariyle İran dışındaki ülkelerin hava sahalarının yeniden uçuşa açıldığını belirtti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırılmıştır. 26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahaları uçuşa açılmış, İran dışında kısıtlı bir alan kalmamıştır.

Bölgede kalan uçaklarımız için de tahliye süreçlerimiz devam etmektedir. Irak’ta bulunan 4 uçağımız, dün itibariyle sorunsuz bir şekilde geri dönmüştür.

İran’da ise ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamaları devam etmektedir. Bu sebeple Şiraz ve Tahran’da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye’ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır."







